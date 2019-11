Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019)dell’promettono forme dinei confronti dise non arriveranno risposte in tempi brevi e se l’azienda non siederà nuovamente al tavolo con il Governo per trattare sul futuro dell’ex Ilva di Taranto.“L’unica soluzione realmente percorribile è che chi ha vinto rimanga: la gara è durata 3 anni e la cosa fondamentale e cherispetti il contratto ed i suoi impegni con un accordo sindacale che è vincolante” afferma all’ANSA Francesca Re David, segretaria generale della Fiom, ribadendo che gli operai non consentiranno lo spegnimento dei forni. “Si tratterà insomma di uno scioperoa rovescio; i lavoratori non lasceranno il posto di lavoro”, spiega la segretaria generale della Fiom. “Tra le altre cose lo spegnimento provocherebbe un danno mentre ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Prove di resistenza a Mittal. Sindacati e aziende indotto pronti alla disobbedienza - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Prove di resistenza a Mittal. Sindacati e aziende indotto pronti alla disobbedienza - HuffPostItalia : Prove di resistenza a Mittal. Sindacati e aziende indotto pronti alla disobbedienza -