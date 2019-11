Prende l'auto della madre, muore 16enne

Un ragazzo di 16 anni, è morto la notte scorsa sulla provinciale 5 tra Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele, in provincia di Udine, dopo aver perso il controllo dell'che aveva sottratto alla. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada e, dopo aver abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica, si è ribaltata, finendo la sua corsa in un prato. A bordo c'erano sette coetanei, rimasti feriti ma non in modo grave.(Di domenica 17 novembre 2019)