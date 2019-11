Predizioni astrali | classifica 19 novembre | nuovi progetti per Scorpione | Cancro geloso

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) Martedì 192019 troviamo la Luna nel segno del Leone mentre Marte, Mercurio ed il Sole nel segno dello. Venere e Giove transiteranno nel segno del Capricorno con il Nodo Lunare che proseguirà il suo moto ine Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano che continuerà sui gradi del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli pere Sagittario, meno concilianti per Acquario e Bilancia. Sul podio 1° posto. Mercurio assieme al Sole nel segno 'suggeriranno' ai nativi di mettere in atto le fruttuose idee che gli balenano in mente perché avranno, con ogni probabilità, ottime possibilità di essere fruttuose. 2° posto Leone: lavoro 'top'. Martedì dove i nati Leone potranno contare su ottimi influssi planetari sia sul fronte professionale che su quello amoroso. Più attenzione dovranno ...

zazoomblog : Predizioni astrali classifica dal 18 al 24 novembre: settimana top per il Leone - #Predizioni #astrali #classifica - zazoomblog : Predizioni astrali sabato 16 novembre: Pesci galanti attriti lavorativi per la Bilancia - #Predizioni #astrali… -