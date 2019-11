Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) Lutto nel mondo della musica rap. Venerdì 15 novembre, in una casa di, è statamorto Cryventunenne protagonista della scena underground fiorentina e toscana. Ancora non si conoscono le cause del decesso, ma si sospetta che possa essergli stata fatale un'overdose di sostanze stupefacenti. ...

Noemithestar : Pistoia, trovato senza vita il rapper emo Cry Lipso - infoitcultura : Il giovane rapper Cry Lipso trovato morto in casa a Pistoia - infoitcultura : Cry Lipso trovato senza vita in un appartamento a Pistoia: disposta autopsia sul giovane rapper -