Pista Lunga | Lollobrigida brilla nella prima tappa di CdM | l’azzurra sul podio della Mass

Pista Lunga – Coppa del Mondo : l’Italia chiude con due piazzamenti in top ten a Minsk : Nella seconda giornata di gare della prima tappa stagionale del circuito internazionale Giovannini è 9° nella Mass Start. Stessa posizione per Lollobrigida sui 1500 metri Si chiude con due top ten la seconda giornata dell’Italia nella tappa di esordio stagionale di Coppa del Mondo di scena a Minsk, in Bielorussia. Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) chiude al nono posto nella Mass Start maschile, la gara più attesa di giornata: un buon ...

Pista Lunga – Coppa del Mondo : Ghiotto sesto nei 5000 a Minsk : In Bielorussia, nella prima giornata della tappa d’esordio stagionale del circuito internazionale, il pattinatore veneto delle Fiamme Gialle sfiora la top five. Domani il via alla Coppa del Mondo Junior Una buona Italia quella scesa in Pista a Minsk nella giornata inaugurale della prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di scena in Bielorussia. Aspettando le Mass Start in programma domani e domenica la Nazionale del d.t. Maurizio ...

Pista Lunga – Scatta la Coppa del Mondo 2019 - domani a Minsk la prima tappa : l’Italia si candida ad un ruolo da protagonista : domani in Bielorussia parte il primo appuntamento del circuito internazionale, con l’Italia del d.t. Marchetto in prima fila: fari puntati su Lollobrigida e Giovannini Si parte! Scatta domani a Minsk, in Bielorussia, la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di Pista lunga con la Nazionale italiana del d.t. Maurizio Marchetto pronta a giocare le proprie carte nell’appuntamento d’esordio di questa annata. Otto gli ...