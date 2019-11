Philippe Daverio di nuovo contro la Sicilia | “Ci vorrebbero migliaia di psichiatri”

Philippe Daverio si scusa con i siciliani ma non con Musumeci : Alla fine il professore Philippe Daverio ha chiesto scusa al popolo siciliano. Lo ha fatto dalla sua pagina Facebook precisando che la sua invettiva era destinata non a tutti i siciliani, ma solo a pochi ribelli. Philippe Daverio, saggista e storico d’arte, presidente della giuria di esperti nel giorno della finale del «Borgo dei borghi», – trasmissione di Rai3 che ha decretato il successo di Bobbio, nel piacentino, sulla siciliana ...

Sicilia : Musumeci - 'Philippe Daverio ha offeso i siciliani con toni razzisti - si scusi' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "Il professor Philippe Daverio ha il dovere di scusarsi con tutto il popolo Siciliano, che ha offeso volutamente, con toni razzisti e con dichiarazioni calunniose". Così, il Governatore Siciliano Nello Musumeci dopo le parole del critico d'arte Daverio sulla Sicilia. "

Philippe Daverio alle Iene contro la Sicilia : 'Sono terroni e rosicano' : C'è polemica intorno alla vittoria di Bobbio all'edizione 2019 di "Borgo dei borghi". La vicenda è stata ripresa soprattutto dalla trasmissione televisiva Mediaset "Le Iene", che in un servizio andato in onda ieri sera 27 ottobre, ha dimostrato di come il televoto abbia dato come favorita per la vittoria finale la cittadina Siciliana di Palazzolo Acreide. Quest'ultima aveva difatti ottenuto il 42% dei voti, contro il 27% della cittadina ...

Il Borgo dei Borghi - vince Bobbio ma il giurato Philippe Daverio ne è cittadino onorario. La vicenda finisce in Parlamento : L’ultima puntata de “Il Borgo dei Borghi” è stata trasmessa da Rai3 domenica 20 ottobre, vista da 1.053.000 telespettatori con il 4,6% di share. Davanti alla tv c’erano sicuramente i cittadini di Bobbio e quelli di Palazzolo Acreide, con i primi festanti per la vittoria come Borgo più bello d’Italia. La finalissima della trasmissione condotta da Camila Raznovich rischia però di diventare un vero e proprio caso ...

Striscia la notizia - Philippe Daverio a Libero : "In Rai davo fastidio a Piero e Alberto Angela" : L'Italia è un immenso museo all'aperto gratuito. E se si ha come guida turistica Philippe Daverio lo spettacolo diventa doppiamente interessante. L'ha capito Antonio Ricci che ha cucito addosso allo storico dell' arte, professore e saggista di origini alsaziane, la rubrica culturale con scadenza set