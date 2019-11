Phil Spencer | i videogiochi hanno il potere di creare un legame di empatia tra le

Fonte : eurogamer

(Di domenica 17 novembre 2019) In un'intervista con TGCOM24,, il boss della divisione di Xbox di Microsoft, ha parlato dell'importanza deial giorno d'oggi e di come questi siano in grado di riunire le persone e far vivere in prima persona storie in grado di cambiare la propria prospettiva.A riprova di ciò,ha usato come esempio Tell Me Why, il nuovo progetto di Dotnod annunciato all'X019, in cui uno dei due protagonisti è un ragazzo transgender."Uno dei giochi che abbiamo annunciato è Tell Me Why, in cui uno dei due protagonisti è un transessuale. Non è forse una cosa tanto per ragazzini ma è una grande occasione per noi per introdurre una diversa prospettiva e una diversa storia a più persone possibile. Ildeinon è solo quello di riunire tante persone insieme ma anche permettere di entrare letteralmente nei panni di qualcun altro, prendere certe decisioni, fare ...

