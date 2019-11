Pezzi Unici | diretta prima puntata | le minacce

Pezzi Unici - anticipazioni seconda puntata : Erica nasconde qualcosa : Pezzi unici, la trama della seconda puntata: anticipazioni Pezzi unici, la nuova fiction di RaiUno, dopo il suo esordio promette di stupire gli spettatori con colpi di scena uniti a momenti drammatici. Dopo la morte di suo figlio, la vita di Vanni è cambiata: la moglie lo ha lasciato e molte certezze che aveva sono […] L'articolo Pezzi unici, anticipazioni seconda puntata: Erica nasconde qualcosa proviene da Gossip e Tv.

Pezzi Unici : anticipazioni seconda puntata di domenica 24 novembre 2019 : Sergio Castellitto Sei prime serate, dirette da Cinzia TH Torrini ed ambientate a Firenze, riportano Sergio Castellitto alla fiction. E’ lui il protagonista principale di Pezzi Unici, una coproduzione Rai Fiction – Indiana Production, in collaborazione con Cassiopea Film Production, che racconterà la sua indagine sulla morte del figlio ma mostrerà anche il mondo dell’artigianato toscano. A seguire tutte le anticipazioni, ...

Pezzi Unici - anticipazioni 2^ puntata : Castellitto rompe il silenzio : anticipazioni Pezzi Unici, seconda puntata (24 novembre): parla Sergio Castellitto Uno dei titoli più titoli di questa stagione di Rai1 è Pezzi Unici. Il protagonista della fiction è Sergio Castellitto che si cala nei panni di Vanni, un maestro della lavorazione del legno, costretto ad affrontare la morte del figlio Lorenzo. Come padre sente di aver fallito. È un uomo ferito, dai modi burberi ma con qualcosa di autentico da trasmettere, capace ...

Anticipazioni 'Pezzi Unici' - seconda puntata : Vanni sospetta del comportamento di Erica : Nel prime time domenicale di Rai 1 debutta una nuova fiction dal titolo Pezzi unici che andrà in onda da questa sera. Tra i protagonisti vi è Sergio Castellitto, nei panni del falegname Vanni: la storia, infatti, è ambientata nel mondo dell'artigianato toscano. La vicenda ruoterà intorno alla morte del figlio del protagonista: suicida, almeno così sembra. Tra i protagonisti di questa nuova attesa serie, di cui domenica 24 novembre andrà in onda ...

Cast e personaggi di Pezzi Unici al via su Rai1 con Sergio Castellitto tra gialli e dramma personale : Cast e personaggi di Pezzi Unici sono pronti a debuttare oggi, 17 novembre, su Rai1 con Sergio Castellitto diviso tra drammi personali e gialli con lo sfondo la bella Firenze. Alla regia della nuova crime story di Rai1 c'è Cinzia Th Torrini ed è lei stessa ad aver sottolineato la sua voglia di raccontare questa storia struggente e importante nella sua bella Toscana che sarà protagonista su Rai1 per un totale di sei serate a partire proprio da ...

Pezzi Unici : tutti i personaggi : Pezzi Unici Una crime story ambientata tra i vicoli storici e ricchi di meraviglie architettoniche di Firenze, che abbraccia il racconto generazionale al dramma sociale e al giallo. Sono questi gli ingredienti di Pezzi Unici, la nuova serie in sei serate firmata da Cinzia Th Torrini, regista artefice di successi come Sorelle, Un’altra vita e Elisa di Rivombrosa. La nuova fiction della domenica sera di Rai1 vede per protagonista Sergio ...

Pezzi Unici : al via su Rai1 la nuova fiction di Cinzia Th Torrini con Sergio Castellitto : Sergio Castellitto in Pezzi Unici Archiviate le fortunate indagini del Sostituto Procuratore Imma Tataranni in quel di Matera, l’appuntamento domenicale con la fiction di Rai1 si trasferisce a Firenze per seguire le vicende di Pezzi Unici. La nuova fiction, in partenza questa sera alle 21.25, vede protagonista Sergio Castellitto nei panni di Vanni, un artigiano burbero ma dal cuore buono, pronto a credere e ridare fiducia a Jess (Lucrezia ...