Perché il maltempo non finisce

Fonte : agi

(Di domenica 17 novembre 2019) Da molti giorni l'Italia è investita da una serie di perturbazioni atlantiche che anziché procedere verso l'Europa orientale, dove è presente un campo di alta pressione, si 'tuffano' sul Mediterraneo centro-occidentale originando vortici o veri e propri cicloni a più riprese. Per questo, fanno sapere i meteorologi di 3bmeteo.com, ilche attanaglia l'Italia non accenna a lasciare la penisola. “L'anticiclone rimane ben lontano dall'Italia in questo novembre eccezionale" aggiungono gli esperti, "lasciandoci esposti a continue ondate di. I terreni ormai saturi faticano a reggere ulteriori piogge, da qui l'aumentato rischio idrogeologico per il nostro territorio in queste ore ma anche nei prossimi giorni. Nel contempo sulle Alpi cade neve sciroccale, spesso bagnata su terreni e vegetazione non ancora pronta a riceverla, quindi con innumerevoli danni e disagi”. E non ...

