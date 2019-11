Perché il 17 novembre è la Giornata internazionale degli studenti

Acacias 38 - spoiler 17 novembre : Telmo affronta Alicia per capire Perché abbia mentito : Nuove emozioni attendono i fan di Una vita anche nella puntata in onda domenica 17 novembre su Canale 5, a partire dalle 14:20, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. Secondo quanto riportano le anticipazioni, padre Telmo convocherà in parrocchia Alicia Villanueva, in modo da scoprire se la donna sia stata pagata da Samuel per mentire a Lucia. Flora intanto, sarà furiosa con Peña e sembrerà non rassegnarsi all'idea che il ...

Una Vita Anticipazioni 13 novembre 2019 : Carmen nei guai - ecco Perché : I timori di Carmen si rivelano esatti. Raul tradisce sua madre rivelando a suo padre dove si trova la donna.

11 novembre - Estate di San Martino : cos'è e Perché si chiama così : Anche nel pieno dell’autunno può succedere che ci siano alcuni giorni di bel tempo, sole e temperature in rialzo. Di solito accade nel periodo intorno all’11 novembre, data in cui si celebra San Martino, il protettore dei pellegrini e dei viandanti. Ma questo è anche il giorno in cui cade ‘l’Estate di San Martino’, una ricorrenza legata proprio alla vita del santo. Per quest’anno, però, il meteo non ha portato giornate soleggiate e, anzi, ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 novembre : caso Ilva - procedura d’urgenza Perché il tribunale risponda in 10 giorni : Il caso ex-Ilva Conte frena lo scudo. Ora ricorso e ispezioni Niente scudo penale, almeno per ora. perché il Movimento non lo potrebbe mai reggere in Parlamento, e perché l’avvocato che fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nutre seri dubbi giuridici su questa strada. Così arriverà il contrattacco contro Arcelor Mittal: innanzitutto a livello giudiziario, perché i commissari dell’Ilva di Taranto impugneranno con un ricorso […] di ...

Novembre 2019 - Estate di San Martino : cos’è e Perché si chiama così? : Ci siamo ormai addentrati nel mese di Novembre, 11° mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il 3° e ultimo mese dell’autunno nell’emisfero boreale. Tra le feste/ricorrenze di questo mese ricordiamo: la festa dei nonni e ricordo degli Angeli Custodi (entrambe cadono il 2 ottobre); Oktoberfest (festa della birra); Halloween, Ognissanti e Commemorazione dei defunti ( dal 31 ottobre al 2 Novembre); notte dei falò ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Novembre : Caso Ilva. Procedura d’urgenza Perché il tribunale di Milano risponda in 10 giorni agli indiani : Il Caso ex-Ilva Conte frena lo scudo. Ora ricorso e ispezioni Niente scudo penale, almeno per ora. perché il Movimento non lo potrebbe mai reggere in Parlamento, e perché l’avvocato che fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nutre seri dubbi giuridici su questa strada. Così arriverà il contrattacco contro Arcelor Mittal: innanzitutto a livello giudiziario, perché i commissari dell’Ilva di Taranto impugneranno con un ricorso ...

Astronomia - l’11 novembre il transito di Mercurio : tutte le INFO sull’evento celeste e Perché è così raro : Lunedì 11 novembre, avverrà un raro evento astronomico: il transito del pianeta Mercurio davanti al disco del sole. Si tratta di un evento relativamente raro da vedere dalla Terra. Dalla nostra prospettiva, sono possibili solo i transiti di Mercurio e Venere. Questo evento sarà il 4° di 14 transiti di Mercurio che si verificheranno nel XXI secolo. I transiti di Venere, invece, si verificano in coppia, con oltre un secolo a separare ciascuna ...

Perché Anonymous Italia torna all’attacco in vista del 5 novembre : Anonymous Italia colpisce in vista del 5 di novembre (fonte:Anonymous Italia) Gli attivisti di Anonymous Italia sono tornati colpire con una serie di attacchi in previsione del 5 novembre. I bersagli degli attacchi sono stati, come spiegano gli stessi attaccanti, i siti internet di alcune “istituzioni del nostro paese, che dovrebbero essere le prime ad informare e lottare con i nostri agricoltori e artigiani contro il cambiamento climatico”. A ...

Perché il 4 novembre è la Festa delle forze armate : Il 4 novembre in Italia si festeggia il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle forze armate. La data è stata scelta per commemorare l'entrata in vigore, il 4 novembre del 1918, dell'Armistizio di Villa Giusti siglato nella tenuta del conte Vettor Giusti del Giardino, a Padova, dall'Italia e dall'Impero austro-ungarico. L'atto, con il quale termina ufficialmente la Prima Guerra Mondiale, consente agli italiani di rientrare nei territori ...

4 Novembre : Perché oggi si celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate : Sarà la città di Napoli quest’anno ad ospitare le celebrazioni conclusive dedicate al 4 Novembre. Dopo Trieste, il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate sarà celebrato con una manifestazione che si terrà sul Lungomare Caracciolo. Oltre al capoluogo campano, 35 città italiane saranno coinvolte nelle manifestazioni dedicate ad una ricorrenza particolarmente significativa per il nostro Paese. Il 4 Novembre ...

BEAUTIFUL/ Anticipazioni 1 novembre - Hope e Taylor in pericolo - Perché? : BEAUTIFUL, Anticipazioni puntata 1 novembre, Steffy attacca Liam: 'Hope non doveva sapere!' mentre Taylor e Brooke sono pronte alla guerra?

1 novembre - Perché il giorno dei Santi è festivo : Halloween è festa con origine più che mai pagana, quelle che la seguono di Santi e Defunti sono profondamente cattoliche. Sono tradizioni della Chiesa entrate anche nelle feste dello Stato in Italia, ma vengono festeggiate anche nel resto del mondo. Nel 2019 la festa di tutti i Santi, il 1 novembre, cade di venerdì, quella dei defunti sabato 2. Occasione per il ponte in molte scuole. Solo la prima è giornata festiva anche per il calendario laico ...

4 novembre - Giornata dell'Unità Nazionale : ecco Perché è festa : perché festeggiamo il 4 novembre? La risposta in apparenza è semplice: si tratta della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate riconosciuta come tale perché da quel giorno, di ormai 100 anni fa, entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti firmato dall’Impero austro-ungarico e dal Regno d’Italia. Fu la fine della Prima Guerra Mondiale e l’Italia, come alleata alla Triplice Intesa, formata da Regno Unito, Francia e Russia, era tra le ...