Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) “Dario Franceschini insiste nel voler costruire un’alleanza strutturale con il M5S? Sbaglia, noi siamo alternativi. E diventa umiliante quando ti hanno già detto di no. Oltre che deleterio sia per il Pd che il governo”. Ad attaccare da Bologna è Matteo, l’ex presidente dem da settimane critico sulla linea scelta dalla segreteria Zingaretti nel voler tentare di trasformare l’accordo di governo con i pentastellati in un orizzonte politico comune. Un percorso stoppato da Di Maio dopo la sconfitta elettorale in Umbria, ma ancora rincorso al Nazareno. Non è un caso che, anche di fronte alle frizioni interne nell’esecutivo, è lo stesso vicesegretario Andreaa rilanciare: “Al M5s chiediamo di fare sulo è meglioar perdere”, rivendica. Perché, a suo dire, “se la sensazione che trasmettiamo è quella di una scelta ...

erregi69 : Pd, Orlando: “M5s? Faccia sul serio o lasci perdere”. Orfini: “Errore insistere, umiliante quando ti hanno già dett… - MPenikas : FQ: Pd, Orlando: “M5s? Faccia sul serio o lasci perdere”. Orfini: “Errore insistere, umiliante quando ti hanno già… - MTaur0 : RT @Affaritaliani: Governo, Orlando (PD): 'A M5s chiediamo di fare sul serio o di lasciar perdere' -