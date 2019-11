Path of Exile Mobile annunciato con tanto di frecciatina a Blizzard e Diablo Immortal

Fonte : eurogamer

(Di domenica 17 novembre 2019) Durante l'Con 2019, Grinding Gears haof thericevendo ottimi riscontri da parte del pubblico, cosa che invece non è successa con. Il segreto? Non commettere gli errori di.Come di certo ricorderete, la presentazione dial Blizzcon 2018 è stata accolta con polemiche e lamentele da parte dei giocatori, rendendolo di fatto uno degli annunci più disastrosi di sempre. Nonper la qualità del titolo, che anzi sembra quantomeno promettente, ma piuttosto per il tempismo: tutti i partecipanti all'evento infatti stavano aspettando con impazienza l'annuncio diIV, reveal che invece si è fatto attendere ben un anno. Grinding Gears invece, per stessa ammissione del CEO Chris Wilson, ha preferito procrastinare l'annuncio diof, in quanto i fan sarebbero stati molti più propensi a dare una chance a ...

cybersec_feeds : RT @pcexpander: Path of Exile Mobile, la risposta dei giocatori sarà fondamentale per lo sviluppo #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybe… - zazoomblog : Path of Exile Mobile annunciato da Grinding Gear con tanto di frecciatina a Blizzard e Diablo Immortal - #Exile… - zazoomnews : Path of Exile Mobile annunciato da Grinding Gear con tanto di frecciatina a Blizzard e Diablo Immortal - #Exile… -