Partito Democratico | Nicola Zingaretti non chiude al M5s | “Alleanze larghe contro la

Il Partito Democratico chiederà la modifica dei Decreti sicurezza - “dopo mesi di bugie e attacchi” : "Dopo mesi di chiacchiere e bugie sono state rimesse al centro le politiche per la sicurezza. Ci sono le risorse per il riordino delle carriere, 48 milioni annui per gli straordinari delle forze di polizia, risorse per il rinnovo del contratto. Tutte richieste degli operatori della sicurezza che non venivano neanche ricevuti da Salvini, perché preferiva girare l'Italia per la sua propaganda": così Nicola Zingaretti annuncia che il governo si ...

Fiano (Pd) prende la parola in Aula e qualcuno gli urla “sionista” : scoppia la bagarre alla Camera tra Fratelli d’Italia e il Partito democratico : Scintille alla Camera tra FdI, da una parte, che pratica ostruzionismo sul dl Imprese, e dall’altra governo e Pd. Succede quando, a seguito della richiesta di intervenire su un ordine del giorno su cui c’era parere favorevole, della deputata Maria Cristina Caretta, la sottosegretaria Alessia Morani ha cambiato il parere sul testo, facendo scattare la reazione di Fratelli d’Italia. “Si tratta di un atteggiamento inconcepibile. ...

Zingaretti : 'Basta conflitti interniIl Partito Democratico va rifondato' : "Ci si domanda spesso perché Salvini e la destra siano così forti. I motivi sono molti tra cui sicuramente la presenza nel territorio. Ma ce ne è uno, in particolare, che generalmente viene poco analizzato nei commenti e nel dibattito politico". Lo scrive Nicola Zingaretti in una lettera al Corriere della Sera. Segui su affaritaliani.it

Pd - Zingaretti : “Non escludo congresso a inizio 2020. Nascerà nuovo Partito che si chiamerà democratico o quello che decideremo” : Dal futuro del partito democratico (se si chiamerà ancora così) a quello del governo. Il segretario dem Nicola Zingaretti, intervistato da Radio Capital, analizza le sfide che lo attendono a partire dal 2020. La prima potrebbe essere proprio il congresso Pd: “Si terrà nei primi mesi del 2020? Non lo escludo, ma dovremo deciderlo insieme”, risponde Zingaretti, che una cosa la assicura: “Cambieremo lo statuto che non si tocca da ...

L'escalation piemontese di Foti - a sostenerlo fu il Partito democratico : Costanza Tosi Anche in Piemonte sede principale di Hansel e Gretel, Claudio Foti ha approfittato di patrocini pubblici concessi da PD e M5S per svolgere attività remunerativa, di tipo formativo e terapeutico Se Claudio Foti negli anni ha riscosso il successo che lo ha portato a raggiungere livelli altissimi nel campo della psicologia è perchè qualcuno ha dato credito a tutte le sue teorie, appoggiando le sue oratorie e elevandolo a ...

Sondaggi politici elettorali : Lega in rialzo - arretrano Partito Democratico e Italia Viva : Gli ultimi Sondaggi politici di SWG illustrati da TG La7 mostrano un rialzo da parte della Lega. Complice la flessione del PD, torna ad ampliarsi il divario tra prima e seconda posizione. Quasi immutata la situazione per il Movimento 5 Stelle, che occupa ancora il terzo gradino del podio, ma avvicina chi lo sta precedendo attualmente. Da segnalare, nelle intenzioni di voto dei cittadini, un leggero calo da parte di Italia Viva, che prosegue il ...

Anonymous italia pubblica 220 database del Partito democratico : Anonymous italia viola 8 siti del Partito democratico pubblicando oltre 220 database (fonte:Anonymous italia) Anonymous italia ha colpito il Partito democratico violando i siti internet di alcune delle sedi dell’Emilia Romagna e di Empoli e ottenendo l’accesso a 220 database privati e aziendali. Sono 8 i siti internet violati dagli attivisti di Anonymous italia che, pubblicando i file di dump su Privatebin hanno reso pubblici i dati di alcuni ...

Pd - Ama : il Partito Democratico aderisce allo sciopero del 15 ottobre : Roma – Cominceremo con l’assemblea dei lavoratori AMA a Fortebraccio il 14 ottobre alle ore 18:00 e il 15 saremo in piazza con i sindacati e le altre municipalizzate Romane per far sentire la nostra voce e chiedere le dimissioni della sindaca Raggi, visto la gravità in cui si trovano le aziende municipalizzate. Una situazione che a Roma non ha precedenti, lavoratori e cittadini non ne possono più. Saranno due giorni che l’amministrazione ...

Sondaggi elettorali : Lega - Cinque Stelle e Partito Democratico in leggero calo : I Sondaggi elettorali dei vari Istituti demoscopici relativi alla settimana appena trascorsa riportati su Youtrend e datati 26 settembre ci presentano un quadro abbastanza confuso riguardo alle intenzioni di voto degli italiani. Nessuno dei principali partiti politici sembra godere di buona salute e ognuno di essi sembra essere alle prese con problemi che ne inficiano parzialmente il gradimento dell'elettorato....Continua a leggere

USA - Il Partito Democratico chiede la procedura di impeachment per Donald Trump : La speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi annuncerà un'indagine per un possibile impeachment di Donald Trump su richiesta del Partito Democratico. Il Presidente statunitense è accusato di aver fatto spiare Joe Biden, ex vicepresidente sotto l’amministrazione Obama e candidato per la leadership democratica alle elezioni presidenziali del 2020.Continua a leggere

L’incursione di Di Battista : “Non vi fidate del Partito Democratico”. E avverte i 5stelle : “Da fuori - farò le mie battaglie : La conclusione è che "non voglio destabilizzare nulla e nessuno", ma Alessandro Di Battista - con un lungo post su Facebook - attacca pesantemente la scelta dell'alleanza del M5s col Pd e si rivolge ai parlamentari del MoViemto: "Non vi fidate del Partito Democratico", definito "il Partito più ipocrita d'Europa". "Sono sempre stato contrario ad un governo con il Pd, non è un segreto", scrive Di Battista, e spiega: "Ho sempre reputato il Pd il ...

Corsetti : resto al Partito Democratico : Roma – “Con riferimento alle voci circolate in questi giorni circa una mia presunta adesione alla costituenda formazione politica “Italia Viva”, intendo smentirne il contenuto e confermare, se mai ce ne fosse bisogno, che io continuerò a lavorare e a fare le mie battaglie nel Partito Democratico. Pur rispettando la decisione di Matteo Renzi, ritengo che le ragioni politiche della scissione siano difficili da comprendere, ancor più in un ...

Beatrice Lorenzin entrerà nel Partito Democratico : Beatrice Lorenzin, deputata ed ex ministra della Salute nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, entrerà nel Partito Democratico. Lo ha detto a Repubblica, spiegando: «Ho capito che in questo momento, nel PD, si apre uno spazio enorme per chi vuole rappresentare

Beatrice Lorenzin non va con Renzi ed entra nel Partito Democratico : Beatrice LoRenzin si appresta a lasciare il Gruppo Misto della Camera dei deputati per entrare nel Partito Democratico. Repubblica ha raccolto le intenzioni dell’ex ministro della Salute che ha scelto quindi di far parte dei dem e di non aderire, invece, a Italia Viva appena lanciato da Matteo Renzi, nonostante alcuni contatti avuti.“Io sono stata ministra con Enrico Letta e Paolo Gentiloni, mi sono trovata in sintonia con Dario ...