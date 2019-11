Papa Francesco | inchiesta choc delle Iene | Abusi sui chirichetti del Papa

Angelus Papa Francesco - video 17 novembre/ Al male il cristiano risponde col perdono : Papa Francesco, video Angelus oggi 17 novembre 2019: dai poveri ai testimoni di pace, 'al male il cristiano risponda con amore e perdono'

Papa Francesco - tutti i suoi segreti nello speciale tv dei Viaggi del cuore : Domenica 17 novembre ore 9.10 Rete4 puntata speciale dedicata a Papa Francesco con immagini uniche raccontando la sua vocazione sacerdotale quando era un giovane ragazzo, la sua vita di sacerdote fino all'elezione come Papa. I Viaggi del cuore di Don Davide Banzato andrò nel dietro le quinte del su

Quel dialogo tra Papa Francesco e l'imam antisemita : Giuseppe Aloisi Papa Francesco continua a dialogare con l'imam di al-Azhar, ma i virgolettati dal tenore antisemita del secondo suscitano parecchi interrogativi "La soluzione al terrore israeliano risiede nella proliferazione degli attacchi suicidi che diffondono terrore nel cuore dei nemici di Allah". Il Papa della Chiesa cattolica non condividerebbe mai una frase del genere. Ma il fatto che a pronunciarla, stando a quanto riportato ...

Papa Francesco contro sovranisti e legittima difesa : "Mi ricordano Hitler" - bomba su Salvini e Meloni? : Sente puzza di "cultura dell'odio", Papa Francesco. Intervenendo al XX Congresso mondiale dell'Associazione internazionale di diritto penale il pontefice è ancora più esplicito: "Quando sento qualche discorso, qualche responsabile dell'ordine o del governo, mi vengono in mente i discorsi di Adolf Hi

Papa Francesco : “Inquinare diventerà un peccato nel Catechismo” : Papa Francesco è intervenuto questa mattina al XX Congresso dell’Associazione internazionale di Diritto Penale e dichiarato che si sta pensando di introdurre nel Catechismo della Chiesa cattolica il peccato di ecocidio, cioè "la contaminazione massiva dell’aria, delle risorse della terra e dell’acqua, la distruzione su larga scala di flora e fauna, e qualunque azione capace di produrre un disastro ecologico o distruggere un ecosistema”.Continua ...

Papa Francesco dona struttura in Vaticano per ospitare i senzatetto : Domenica prossima si celebrerà in Vaticano la Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco, e per l'occasione Bergoglio ha deciso di donare una struttura, vicina a San Pietro, per il ricovero dei senzatetto e dei poverì della città. Potrà ospitare fino a 50 persone Si tratta di una struttura di pregio, con vista sulla basilica di San Pietro sul lato sinistro del Colonnato, che potrà ospitare fino a 50 persone anche se inizialmente ...

Papa Francesco vede un rigurgito nazista : "Alcuni governanti parlano come Hitler" : Occorre “vigilare” sulla “cultura dell’odio” che vede il riapparire di simboli nazisti: lo ha detto il Papa nell’incontro con i penalisti.“Si riscontrano episodi purtroppo non isolati - ha fatto presente Papa Francesco -, certamente bisognosi di un’analisi complessa, nei quali trovano sfogo i disagi sociali sia dei giovani sia degli adulti. Non è un caso che a volte ricompaiano emblemi e ...

“Papa Francesco adoratore di dei pagani - chi lo segue avrà la dannazione eterna” : le accuse di cardinali e vescovi : “Atti sacrileghi e superstiziosi“. E’ questa l’accusa mossa a Papa Francesco da parte dei conservatori che da tempo avversano il suo pontificato. Jorge Mario Bergoglio, secondo i quasi cento firmatari di un documento sottoscritto il 9 novembre, avrebbe commesso questi atti eretici nel corso del Sinodo sull’Amazzonia. Ma non si limitano solo a questo. Gli oppositori di Francesco avvertono tutti coloro che lo seguono ...

Vaticano - Papa Francesco tenta la svolta sulle finanze : Giuseppe Aloisi Guerrero Alves è il nuovo prefetto della Segreteria per l'Economia del Vaticano. La scelta di Papa Francesco è ricaduta ancora una volta su un gesuita Papa Francesco ha scelto il sostituto del cardinale George Pell per la Segreteria per l'Economia. La mossa era attesa da tempo. Gestire le finanze del Vaticano in maniera sempre più trasparente è uno degli obiettivi di questo pontificato. E Jorge Mario Bergoglio, ...

Papa Francesco commissaria le disastrate finanze vaticane : Le finanze vaticane sono state di fatto commissariate da Papa Francesco. Con la nomina di un semplice sacerdote spagnolo, per di più gesuita, padre Juan Antonio Guerrero Alves, che non ha mai messo un piede in Curia, come successore dell’un tempo potente cardinale George Pell, prefetto della Segreteria dell’Economia, nominato dallo stesso Francesco nel 2014. Per di più, in base alle “regole di ingaggio“ ...

Amadeus - puntata speciale su Rai uno : sorpresa - in diretta anche un video di Papa Francesco : Una vera parata di stelle per celebrare il Bambin Gesú, il famoso ospedale pediatrico di Roma conosciuto in tutto il mondo. La Rai, mercoledì 20 novembre, ha deciso di dedicare una serata evento condotta da Amadeus (che il direttore di Rai1 ha definito “volto chiave della rete ammiraglia”). Uno show

Papa Francesco : "Rinasce l'abitudine di perseguitare gli ebrei - ma non è né umano - né cristiano" : Papa Francesco questa mattina, nel corso della catechesi incentrata sugli Atti degli Apostoli, parlando del tema "Priscilla e Aquila lo presero con sé", a un certo punto ha fatto un discorso a braccio ha toccato il tema della persecuzione degli ebrei. Il suo intervento è certamente da ricondurre alle polemiche di questi giorni sul caso della senatrice a vita Liliana Segre, che evidentemente Bergoglio ha seguito.Il Papa ha detto:"Il popolo ...

Lazio-Celtic - l’omaggio dei cattolici tifosi di Glasgow a Papa Francesco [VIDEO] : La Lazio è quasi certamente fuori dall’Europa League. La squadra di Simone inzaghi si è complicata la vita in un girone difficile sì, ma non impossibile. La sconfitta che ha messo una pietra sulle speranze di qualificazione dei biancocelesti è stata quella contro il Celtic. Gli scozzesi sono passati per 2-1 allo stadio Olimpico. Partita preceduta dai tragici scontri che hanno visto l’accoltellamento di tre tifosi ospiti. Ben ...