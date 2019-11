Papa: "Ascoltare il grido dei poveri"

"Non va seguito chi diffonde allarmismi e alimenta la paura dell'altro e del futuro, perché la paura paralizza il cuore e la mente". Così ilnella messa in San Pietro per la III Giornata Mondiale dei. "Nella smania di correre,di conquistare tutto e subito, dà fastidio chi rimane indietro ed è giudicato scarto:anziani, nascituri,persone disabili,ritenuti inutili".E "le distanze aumentano: la bramosia di pochi accresce la povertà di molti". Ancora: "Isono i portinai del cielo:ci aprono all'amore"(Di domenica 17 novembre 2019)