Ordine d’arrivo MotoGP | GP Valencia 2019 | risultato e classifica gara

Ordine d’arrivo F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica gara. Bottas vince - Hamilton Campione del Mondo. Leclerc 4° - Vettel ritirato : Valtteri Bottas ha vinto il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes si è imposto ad Austin battendo Lewis Hamilton che si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera. Ferrari completamente assente: Sebastian Vettel si è ritirato a causa di un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra durante l’ottavo giro mentre era in settima posizione, Charles Leclerc ha chiuso ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica gara : Ad Austin si è disputato il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo sul circuito texano con la lotta tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per la vittoria, il britannico si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera. Ferrari completamente assente: Sebastian Vettel si è ritirato a causa di un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra durante l’ottavo giro mentre era in settima ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara. Vinales trionfa davanti a Marquez ed a Dovizioso. Valentino Rossi 4° : E’ lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ad aggiudicarsi il GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un successo in solitaria dell’iberico, abilissimo a scandire un ritmo difficilmente gestibile per gli altri, bissando il successo di Assen in Olanda. Alle sue spalle il campione del mondo della Honda Marc Marquez e ad Andrea Dovizioso (Ducati), capace di rintuzzare a tutti gli attacchi di Valentino Rossi (Yamaha) ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara : Ordine d’arrivo MotoGP, GP Malesia 2019 POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 26:08.126 2 93 M. MARQUEZ +2.879 3 4 A. DOVIZIOSO +6.170 4 46 V. ROSSI +6.315 5 42 A. RINS +7.875 6 21 F. MORBIDELLI +8.621 7 20 F. QUARTARARO +9.698 8 43 J. MILLER +10.983 9 5 J. ZARCO +11.312 10 9 D. ...

F1 - GP Messico 2019 : cambia l’Ordine d’arrivo dopo la penalità a Kvyat. Vince Hamilton - Vettel 2° : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Il britannico della Mercedes si è imposto davanti a Sebastian Vettel e al compagno di squadra Valtteri Bottas mentre Charles Leclerc ha concluso fuori dal podio. L’ordine d’arrivo è cambiato rispetto a quanto si è visto in pista, Daniil Kvyat è stato infatti penalizzato di dieci secondi per un ...

F1 - GP Messico 2019 : Daniil Kvyat penalizzato per il contatto con Hulkenberg - cambia l’Ordine d’arrivo : Daniil Kvyat è stato penalizzato di dieci secondi sul tempo d’arrivo del GP del Messico 2019. Il pilota della Toro Rosso aveva concluso la gara al nono posto grazie a un sorpasso su Nico Hulkenberg all’ultima curva del penultimo giro (il loro ultimo visto che erano doppiati) ma la manovra del pilota russo è stata giudicata irregolare, il tentativo di sorpasso è stato troppo aggressivo e ha tamponato Hulkenberg che era chiaramente ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton in trionfo - Vettel 2° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è imposto partendo dalla terza piazzola, grazie a una giusta strategia è riuscito ad avere la meglio sulle Ferrari che partivano dalla prima fila: Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del secondo posto mentre Charles Leclerc si è fermato in quarta posizione preceduto anche dall’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Max Verstappen ha pagato ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton in trionfo - Vettel 2° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è imposto partendo dalla terza piazzola, grazie a una giusta strategia è riuscito ad avere la meglio sulle Ferrari che partivano dalla prima fila: Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del secondo posto mentre Charles Leclerc si è fermato in quarta posizione preceduto anche dall’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Max Verstappen ha pagato ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2019 : risultato e classifica gara. : Oggi si è disputato il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Gara spettacolare che si è decisa soltanto nel finale con Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Valtteri Bottas e Max Verstappen che hanno offerto un grandissimo spettacolo. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Ordine D’ARRIVO GP Messico F1 2019: risultato E classifica ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince su Crutchlow e Miller - Vinales out - Dovizioso 7° - Rossi 8° : Maverick Vinales cade a tre curve dal traguardo e Marc Marquez vince il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP davanti a Crutchlow e Miller, quarto un ottimo Bagnaia,indietro Dovizioso e Rossi. Andiamo a vedere l’Ordine di arrivo della gara di Phillip Island. Ordine D’ARRIVO GP Australia 2019 – MotoGP 1 Marc Marquez (Honda) 2 Cal Crutchlow (LCR Honda) 3 Jack Miller (Ducati Pramac) 4 Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) 5 ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e classifica : Si sta disputando il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP. Andiamo a vedere la situazione a 7 giri dalla conclusione Ordine D’ARRIVO GP Australia 2019 – MotoGP 1 Maverick Vinales (Yamaha) 2 Marc Marquez (Honda) 3 Cal Crutchlow (LCR Honda) 4 Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) 5 Andrea Dovizioso (Ducati) 6 Jack Miller (Ducati Pramac) 7 Valentino Rossi (Yamaha) 8 Andrea Iannone (Aprilia) 9 Joan Mir (Suzuki) 10 Alex Rins ...

F1 - GP Giappone 2019 : il nuovo Ordine d’arrivo dopo le squalifiche delle Renault. Leclerc sale al sesto posto! : La squalifica delle Renault a causa di un’irregolarità al sistema frenante ha cambiato l’ordine d’arrivo del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena dieci giorni fa a Suzuka. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg hanno infatti perso i rispettivi sesto e nono posto, cambia così l’ordine d’arrivo dell’appuntamento nipponico. Charles Leclerc sale in sesta posizione con la sua Ferrari, ...

F1 - GP Giappone 2019 : il nuovo Ordine d’arrivo dopo le squalifiche delle Renault. Leclerc sale al sesto posto! : La squalifica delle Renault a causa di un’irregolarità al sistema frenante ha cambiato l’ordine d’arrivo del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena dieci giorni fa a Suzuka. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg hanno infatti perso i rispettivi sesto e nono posto, cambia così l’ordine d’arrivo dell’appuntamento nipponico. Charles Leclerc sale in sesta posizione con la sua Ferrari, ...

F1 - GP Giappone 2019 : Renault squalificata dopo 10 giorni - irregolarità sul sistema di frenata. Cambia l’Ordine d’arrivo - Leclerc sesto : La Renault è stata squalificata in occasione del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena dieci giorni fa a Suzuka. La FIA ha infatti accolto le proteste della Racing Point riguardo a un’irregolarità del sistema di ripartizione della frenata montato sulle vetture della scuderia francese. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg hanno infatti beneficiato di un sistema tecnico che regola il bilanciamento della frenata e ...