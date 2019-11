Ordine d’arrivo F1 | GP Brasile 2019 | risultato e classifica gara Verstappen vince

Ordine d’arrivo F1 - GP Brasile 2019 : risultato e classifica gara : Oggi si è disputato il GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo a Interlagos dove è andata in scena una gara emozionante, palpitante e indecisa fino all’ultimo istante visto che è entrata la safety car per la rottura del motore di Valtteri Bottas. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. Ordine D’ARRIVO GP Brasile F1 2019: risultato E ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Valencia 2019 : risultato e classifica gara. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - ottavo Valentino Rossi : L’Ordine d’arrivo del GP di Valencia della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di una gara ampiamente controllata supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per Jack Miller, che precede Andrea Dovizioso, quarto, mentre è ottavo Valentino Rossi. Ordine D’ARRIVO GP Valencia MotoGP 2019 1 M. Marquez 41:21.469 2 F. Quartararo +1.026 3 J. MILLER +2.409 4 A. DOVIZIOSO +3.326 5 A. RINS ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica gara. Bottas vince - Hamilton Campione del Mondo. Leclerc 4° - Vettel ritirato : Valtteri Bottas ha vinto il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes si è imposto ad Austin battendo Lewis Hamilton che si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera. Ferrari completamente assente: Sebastian Vettel si è ritirato a causa di un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra durante l’ottavo giro mentre era in settima posizione, Charles Leclerc ha chiuso ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara. Vinales trionfa davanti a Marquez ed a Dovizioso. Valentino Rossi 4° : E’ lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ad aggiudicarsi il GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un successo in solitaria dell’iberico, abilissimo a scandire un ritmo difficilmente gestibile per gli altri, bissando il successo di Assen in Olanda. Alle sue spalle il campione del mondo della Honda Marc Marquez e ad Andrea Dovizioso (Ducati), capace di rintuzzare a tutti gli attacchi di Valentino Rossi (Yamaha) ...

F1 - GP Messico 2019 : cambia l’Ordine d’arrivo dopo la penalità a Kvyat. Vince Hamilton - Vettel 2° : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Il britannico della Mercedes si è imposto davanti a Sebastian Vettel e al compagno di squadra Valtteri Bottas mentre Charles Leclerc ha concluso fuori dal podio. L’ordine d’arrivo è cambiato rispetto a quanto si è visto in pista, Daniil Kvyat è stato infatti penalizzato di dieci secondi per un ...

F1 - GP Messico 2019 : Daniil Kvyat penalizzato per il contatto con Hulkenberg - cambia l’Ordine d’arrivo : Daniil Kvyat è stato penalizzato di dieci secondi sul tempo d’arrivo del GP del Messico 2019. Il pilota della Toro Rosso aveva concluso la gara al nono posto grazie a un sorpasso su Nico Hulkenberg all’ultima curva del penultimo giro (il loro ultimo visto che erano doppiati) ma la manovra del pilota russo è stata giudicata irregolare, il tentativo di sorpasso è stato troppo aggressivo e ha tamponato Hulkenberg che era chiaramente ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton in trionfo - Vettel 2° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è imposto partendo dalla terza piazzola, grazie a una giusta strategia è riuscito ad avere la meglio sulle Ferrari che partivano dalla prima fila: Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del secondo posto mentre Charles Leclerc si è fermato in quarta posizione preceduto anche dall’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Max Verstappen ha pagato ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Messico 2019 : risultato e classifica gara. : Oggi si è disputato il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Gara spettacolare che si è decisa soltanto nel finale con Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Valtteri Bottas e Max Verstappen che hanno offerto un grandissimo spettacolo. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Ordine D’ARRIVO GP Messico F1 2019: risultato E classifica ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince su Crutchlow e Miller - Vinales out - Dovizioso 7° - Rossi 8° : Maverick Vinales cade a tre curve dal traguardo e Marc Marquez vince il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP davanti a Crutchlow e Miller, quarto un ottimo Bagnaia,indietro Dovizioso e Rossi. Andiamo a vedere l’Ordine di arrivo della gara di Phillip Island. Ordine D’ARRIVO GP Australia 2019 – MotoGP 1 Marc Marquez (Honda) 2 Cal Crutchlow (LCR Honda) 3 Jack Miller (Ducati Pramac) 4 Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) 5 ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e classifica : Si sta disputando il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP. Andiamo a vedere la situazione a 7 giri dalla conclusione Ordine D’ARRIVO GP Australia 2019 – MotoGP 1 Maverick Vinales (Yamaha) 2 Marc Marquez (Honda) 3 Cal Crutchlow (LCR Honda) 4 Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) 5 Andrea Dovizioso (Ducati) 6 Jack Miller (Ducati Pramac) 7 Valentino Rossi (Yamaha) 8 Andrea Iannone (Aprilia) 9 Joan Mir (Suzuki) 10 Alex Rins ...