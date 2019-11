Ora legale - perché l’Italia ha detto no all’Europa e ha deciso di mantenerla : Sono tre i motivi che hanno spinto il nostro Paese a esprimere contrarietà all’abolizione del cambio tra ora le gale e ora solare

Ora legale - l’Italia dice no all’abolizione : «Non ci sono prove di stress da fuso» : Ma ci sono anche altri due motivi che hanno spinto il nostro Paese a esprimere contrarietà all’abolizione del cambio tra ora le gale e ora solare: il risparmio economico e il rischio di caos di orari tra i vari Paesi

Mafia : legale processo depistaggio Borsellino - 'ancOra troppi non vogliono dire verità' : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) - "Dopo 27 anni… un altro passo verso una verità che in troppi, ancora, non vogliono rivelare". Così, Rosalba Digregorio, legale di alcuni degli imputati che furono accusati ingiustamente dall'ex pentito Vincenzo Scarantino, dopo la sentenza di secondo grado. "Ho r

Ora Arcelor spegne tutta l’Ilva. Il governo va alla guerra legale : Ricorso urgente al Tribunale di Milano per bloccare lo stop degli altiforni ed il recesso. Tra un mese chiuso il primo impianto. Sindacati in rivolta. Orlando (Pd): un attacco al Paese

Cucchi - la sorella Ilaria : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso - Ora potrà riposare in pace”. La madre al legale Anselmo : “Ce l’abbiamo fatta” : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso, ora potrà riposare in pace“. Queste le prime parole della sorella di Cucchi, Ilaria, dopo il verdetto che ha condannato Di Bernardo e D’Alessandro, i due carabinieri autori del pestaggio. “A mio fratello avevamo fatto una promessa. Oggi l’abbiamo mantenuta – ha continuato – Ci è costato tanto, dieci anni difficilissimi, siamo caduti tante volte ma siamo arrivati fin qui e ...

Ora legale aumenta il rischio ictus e riduce il sonno : L’ora legale – che abbiamo “salutato” per qualche mese pochi giorni fa – ha effetti negativi sulla salute. Nello specifico, si parla di un maggior rischio di andare incontro a eventi cardiovascolari e ictus. Per questo e per altri motivi che vedremo poi, gli esperti propongono di abolirla. A inquadrare i pericoli a cui abbiamo appena fatto cenno ci ha pensato un editoriale pubblicato sulle pagine della rivista ...

Palermo : legale mamma scomparsa - ‘ma la signOra non intende tornare a casa’ : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “Ho ricevuto una mail, che sembra autentica, dalla mamma di Campofiorito scomparsa lo scorso 8 ottobre, ma mi ha detto che non intende tornare a casa”. Lo ha detto all’Adnkronos l’avvocato Antonio Di Lorenzo, legale della famiglia di Claudia Stabile, scomparsa la mattina dell’8 ottobre da Campofiorito dopo avere detto al marito di andare a comprare una torta per il suo ...

Palermo : legale mamma scomparsa - 'ma la signOra non intende tornare a casa' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "Ho ricevuto una mail, che sembra autentica, dalla mamma di Campofiorito scomparsa lo scorso 8 ottobre, ma mi ha detto che non intende tornare a casa". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Antonio Di Lorenzo, legale della famiglia di Claudia Stabile, scomparsa la mattin

Ora legale ha effetti negativi sulla salute che possono durare mesi - per esperti va abolita : L'ora legale ha effetti negativi per la salute che possono durare per diversi mesi da quando entra in vigore e per questo secondo gli esperti andrebbe abolita. Lo scrivono in un editoriale sulla rivista Jama Neurology quattro ricercatori della Vanderbilt University e della University of Pennsylvania: “Non è un'ora due volte l'anno, è un disallineamento dell'orologio biologico per otto mesi l'anno”.Continua a leggere

Italia-Libia - perché il rinnovo del memOrandum d’intesa sui migranti è illegale e criminale : Il Tavolo Asilo Nazionale, composto da 26 organizzazioni che si occupano dei diritti dei migranti, ha scritto una lettera aperta al Governo e al Parlamento chiedendo l'annullamento del memorandum Italia-Libia del 2017 per la gestione dei flussi in arrivo via mare. La denuncia di Asgi: "Serve a lasciare che la Guardia costiera libica faccia il lavoro sporco per noi".Continua a leggere

Un tribunale australiano ha stabilito che una legge che tassava i lavOratori stranieri è illegale nei confronti dei cittadini di otto paesi : Un tribunale australiano ha stabilito che una legge australiana che tassava i lavoratori stranieri è illegale nei confronti dei cittadini di otto paesi: Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Finlandia, Cile, Giappone, Norvegia e Turchia. La cosiddetta “backpacker tax”, “la tassa

Vaticano : il parere legale di Conte che sfiOra l’investimento immobiliare a Londra con Mincione : la Santa Sede per un periodo è stata proprietaria pro quota di azioni Retelit, anche nel periodo del 2018, anno in cui tenta la scalata candidandosi anche come presidente della società

Ora legale ora solare Windows 10 come si cambia : Aggiornare ora solare 2019 Windows 10 Se l'ora solare non si è aggiornata automaticamente su Windows 10 ecco la guida per sincronizzare ora sul computer

Ora legale ora solare Samsung S10 come si cambia su Android : cambiare Ora sul telefono Android e impostare ora solare al posto dell'ora legale leggi la guida uso smartphone per cambiare impostazione nel menu