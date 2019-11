Nuovo viadotto | il varo del terzo impalcato è stato rinviato a lunedì

Genova - sollevata la prima campata del Nuovo viadotto. Renzo Piano agli operai : “Lavorate sempre in sicurezza” : Questa mattina alle ore 10.10 la prima campata del nuovo viadotto, lunga 50 metri e pesante 500 tonnellate, è stata sollevata a circa 50 metri e posata sulle pile 5 e 6. È il primo tratto del nuovo ponte realizzato dalla società “Per Genova ”, al quale seguirà l’innalzamento delle altre 18 che comporranno il nuovo viadotto autostradale “che sarà pronto entro fine aprile”, ribadisce il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci alla ...

Nuovo viadotto Polcevera a Genova - Renzo Piano : “Qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare” : “E’ un riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare,” lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano presso il cantiere del Nuovo Viadotto sul torrente Polcevera, dove oggi si tiene il “varo” del primo impalcato. “E’ proprio come l’avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ...