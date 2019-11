Nuova allerta a Venezia | confermato picco di acqua alta da 155-160 centimetri

Neve e blackout al Nord : in Alto Adige migliaia isolati. Cascate di fango a Saturnia. Nuova allerta a Venezia : Frane e numerose valli isolate per il maltempo. Tredicimila utenze senza luce. Riaperta la linea ferroviaria del Brennero

Allerta Meteo Toscana : Nuova criticità arancione dalle 18 : Ancora un codice arancione per piogge, temporali, vento forte e mareggiate che interessa tutta la Toscana ad eccezione del nord-ovest, dove il codice è giallo. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale, con decorrenza dalle 18 di oggi, sabato 16 novembre, per rischio idrogeologico e successivamente idraulico. La durata è prevista fino 12 o alla mezzanotte di domani, domenica 17, a seconda delle aree e dei fenomeni ...

Alta marea - Nuova allerta a Venezia : domani previsti 160 cm : A Venezia nuova allerta di marea eccezionale per domani : il Centro maree del Comune di Venezia prevede per le ore 12.30 un picco di 160 centimetri. La previsione è aggravata dal fatto che i modelli di calcolo prefigurano per la laguna un’intera mezza giornata di marea oltre il metro. Il massimo di 160 è preceduto da un precedente di 130 centimetri alle ore 3.05 e da un “minimo” di 110 centimetri alle ore 6.50. La marea a ...

Allerta Meteo - violento ciclone Mediterraneo scatena una Nuova ondata di maltempo sull’Italia : allarme alluvione al Nordest - altri 300mm di pioggia! : Allerta Meteo – Sta prendendo forma in queste ore sul Nord Africa, tra la Tunisia e l’Algeria nordorientale, la bassa pressione innescata da una ennesima irruzione di aria fredda sub-polare verso l’Ovest Mediterraneo e il territorio nordafricano e che scombussolerà letteralmente il fine settimana italiano. Un nucleo di aria fredda in quota, a circa 5450 m, di -30°C, è penetrato addirittura nel territorio marocchino-algerino ...

Allerta Meteo per il weekend a Messina e Reggio Calabria : Nuova tempesta di scirocco porta super-caldo - poi Domenica temporalesca : Una nuova tempesta di scirocco sta colpendo lo Stretto di Messina in queste ore: il vento non è paragonabile a quello che Martedì ha flagellato il territorio reggino e messinese durante il passaggio del Ciclone Mediterraneo, ma è comunque significativo con raffiche che in mattinata hanno già raggiunto i 94km/h a Tripi, i 92km/h a San Pier Niceto, gli 83km/h a Messina, i 77km/h a Torre Faro, i 59km/h a Reggio Calabria. Lo scirocco sta ...