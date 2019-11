Nuoto | Trofeo della Velocità 2019 | Giovanni Izzo vola a Glasgow con un tempo super nei

Nuoto - Trofeo Mussi 2019 : due nuove atlete sulle orme di Benedetta Pilato : Un’altra giornata di Nuoto di altissimo livello nell’ultima tornata di gare del 43-esimo “Trofeo Mussi-Femiano-Lombardi” che ieri è stato il teatro della clamorosa quinta prestazione mondiale stagionale nei 400 stile libero di un Gabriele Detti in piena fase di preparazione in vista delle qualificazioni olimpiche del 14 Dicembre. Nella splendida cornice della vasca di Massarosa oggi sono scesi in acqua gli atleti delle ...

Nuoto - Trofeo Mussi 2019 : pioggia di stelle nell’ultimo meeting utile per ottenere i pass per gli Europei di Glasgow : Si prevede un grandissimo spettacolo nella vasca da 25 metri della piscina comunale “Prati” per la 43-esima edizione del Trofeo Mussi-Lombardi-Femiano che si svolgerà, nella splendida cornice del comune toscano di Massarosa, nell’ormai imminente fine settimana: la kermesse rappresenterà, difatti, l’ultima occasione utile per ottenere i pass per volare a Glasgow e disputare tra il 4 e l’8 Dicembre i Campionati ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio – Marco Orsi domina i 100 misti e stacca il pass europeo per Glasgow : Marco Orsi vince i 100 misti del Trofeo Nico Sapio e stacca il pass europeo per Glasgow: il nuotatore azzurro chiude davanti a Geni e Deplano Marco Orsi prenota un biglietto per gli Europei di Glasgow. Il nuotatore azzurro ferma il cronometro su 52″16 vincendo i 100 misti al Trofeo Nico Sapio, successo che gli vale la partecipazione agli Europei in Scozia. Orsi, campione olimpico e vice campione mondiale, ha chiuso la gara davanti a ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2019 : Quadarella dominante negli 800 sl - Carraro e Scozzoli coppia vincente e Pilato in grande spolvero : Seconda ed ultima giornata di gare, per gli atleti di livello assoluto, nel Trofeo Nico Sapio 2019 di Nuoto. Nella piscina di Genova da 25 metri tante prestazioni degne di nota, che vale la pena analizzare. negli 800 stile libero donne Simona Quadarella ha timbrato il cartellino e l’ha fatto con convinzione: 8’12″19 per la romana che ha realizzato il primato della manifestazione, migliorando il precedente limite da lei stessa ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2019 : Carraro vs Pilato atto II - Cerasuolo impressiona nei 50 rana di Martinenghi e di Scozzoli : Mattinata di batterie decisamente interessante a Genova, sede del 46° Trofeo Nico Sapio di Nuoto in vasca corta. Nella piscina ligure segnali di vitalità piuttosto importanti si sono avvertiti, in linea di continuità rispetto a quanto è accaduto ieri nel corso del day-1. A dare il via alle danze ci hanno pensato Silvia Scalia (26″95 nei 50 dorso donne) e Marco Orsi (23″08 nei 50 farfalla uomini), migliori crono nelle specialità ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2019. Mora e Fangio : record e pass per Glasgow. Quadarella e Pilato da urlo : L’onda lunga di Gwangju non si ferma e invade anche la piscina Sciorba nella prima sessione di finali del Trofeo Nico Sapio che già in mattinata aveva vissuto l’elettricità del record italiano di Benedetta Pilato nei 50 rana. Due record italiani assoluti e numerosissime prestazioni di alto livello per questo meeting che è la prima verifica stagionale dove quasi tutti gli atleti di interesse nazionale si incontrano fra loro e ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio – Quadarella vince con il lutto al braccio : la dedica ai pompieri morti ad Alessandria : Simona Quadarella vince nei 400 metri stile libero del Trofeo Nico Sapio con il lutto al braccio: la dedica ai pompieri morti ad Alessandria Una prestazione sontuosa e una dedica commovente, gli ingredienti del successo di Simona Quadarella nella prima giornata di gare del Trofeo Nico Sapio. La nuotatrice azzurra ha vinto la finale dei 400 metri stile libero nella piscina di Genova, gareggiando con il lutto al braccio per ricordare i ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio – Lacrime di gioia per Francesca Fangio : record italiano nei 200 rana femminili : record italiano nei 200 rana donne per Francesca Fangio: la nuotatrice azzurra supera Foffi e Angiolini nella finale del Trofeo Nico Sapio Piange Lacrime di gioia Francesca Fangio dopo la vittoria nella finale dei 200 rana donne al Trofeo Nico Sapio. La nuotatrice azzurra chiude al primo posto con un tempo di 2’20?56 che le vale il pass per Glasgow e il nuovo record italiano della disciplina. Alle sue spalle Foffi (2’23?56) e Angiolini ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio – Record italiano per Lorenzo Mora nei 200 dorso : Lorenzo Mora firma il Record italiano dei 200 dorso al Trofeo Nico Sapio: il nuotatore azzurro vince la finale davanti a Turchi e Lamberti Lorenzo Mora da Record al Trofeo Nico Sapio! Il nuotatore azzurro si aggiudica la finale dei 200 dorso con il crono di 1’50’’45, stabilendo il nuovo Record italiano. Nella piscina di Genova il nuotatore modenese ha superato Turchi (1’54?38) e Lamberti (1’54?96), sul podio alle sue ...

Nuoto – Trofeo Sapio - nuovo record italiano nei 50 rana femminile : Benedetta Pilato super a Genova : Benedetta Pilato dà subito spettacolo al Trofeo Sapio: stabilito il nuovo record italiano nei 50 rana E’ iniziato nel migliore dei modi il Trofeo Sapio di Nuoto in corso a Genova per Benedetta Pilato. La vicecampionessa mondiale dei 50 metri rana ha stabilito nelle gare di questa mattina il nuovo primato italiano, abbassando di 18 centesimi, col tempo di 29”41, il primato di Martina Carraro. Nel tardo pomeriggio l’azzurra ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2019 : Benedetta Pilato vola nelle batterie dei 50 rana e stabilisce il record italiano in vasca corta : Un inizio con il botto quello del Trofeo Nico Sapio di Nuoto, giunto alla 46esima edizione. Sono in corso di svolgimento le prime batterie nella piscina (25 metri) di Genova e nelle heat dei 50 rana femminili Benedetta Pilato ha fatto vedere che dal punto di vista della forma è ben presente. Sì, perché l’azzurrina, già al mattino, ha siglato il nuovo primato italiano assoluto della specialità con il crono di 29″41, migliorando il ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2019 : i partecipanti dell’Italia. Ci sono Quadarella - Pilato e Carraro : Nel weekend si disputerà il tradizionale Trofeo Nico Sapio, 46^ edizione del meeting di Nuoto intitolato alla memoria del giornalista Rai che scomparse insieme a una selezione della Nazionale in seguito a un incidente aereo nel 1966. La kermesse andrà in scena alla piscina Sciorba di Genova in formato vasca da 25 metri, annunciati circa 1500 atleti e tra loro ci saranno anche 18 azzurri di interesse nazionale tra cui spiccano Simone Quadarella ...