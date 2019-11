Notizie del giorno – Minacce e proiettili a Conte | i possibili sostituti di Kouamé | i

Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale a tutti voi l’augurio di una buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio prosegue l’ondata di maltempo su gran parte dell’Italia Colpita da una perturbazione Atlantica è allerta rossa per il rischio idrogeologico in tre regioni Veneto Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e arancione in altre otto lo indica una nuova avviso di avverse condizioni meteo Della protezione civile dal ...

Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale e buonasera dalla redazione dalla capitale in studio anche la procura di Taranto dopo quella di Milano apre un fascicolo di indagine contro ignoti sulle Silva dopo l’esposto dei commissari nel mirino fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con arteria orbitale dell’economia Nazionale Intanto il PD apre Sullo scudo sia un decreto Se l’azienda dichiara di voler rispettare il contratto ...

Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio in primo piano torniamo a Venezia quarta un miliardo di danni il picco atteso Mezzogiorno di oggi è stato di 105 cm Ma le previsioni per domani allarmanti la presidente del Senato in laguna c’è anche il Ministro dell’Interno lamorgese Brugnaro parla di oltre un miliardo di perdite Vincenzo boccia dice Incrociamo le dita affinché il Mose funziona ...

Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli leiji matsumoto è in prognosi riservata all’Ospedale Molinette di Torino dove si trovava per i 40 anni di Capitan Harlock è il suo più celebre personaggio il disegnatore giapponese 82 anni che si è sentito male ieri sera è stato intubato e si trova nella rianimazione diretta dal dottor Roberto balagna modo si ...

