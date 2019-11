«Non sto bene | non capisco cosa mi stia succedendo» | a rischio le nuove date del tour di

Una Storia da Cantare - gaffe di Ornella VaNoni : «Non si vede un caz*o» : Ornella Vanoni Problemi di ‘vista’. Ieri sera, tra gli ospiti della prima puntata di Una Storia da Cantare, dedicata a Fabrizio De Andrè, c’era anche Ornella Vanoni, che ha regalato al pubblico di Rai1 un’esilarante gaffe. La cantante si accinge a Cantare il celebre pezzo Bocca di Rosa, quando – una volta iniziato il brano – d’un tratto porta la mano sopra agli occhi e afferma: “Non si vede un ...

Una Storia da Cantare - Cristiano De André : "Volevo cantare La Canzone del Padre : Non hanno voluto" : La prima puntata di Una Storia da cantare, tutta dedicata a Fabrizio De André, è appena finita quando su Facebook compare un post di Cristiano De André. Il figlio di Faber spiega al pubblico le ragioni della sua assenza dallo 'speciale' di Rai 1. "Mi avevano invitato ieri sera a partecipare allo speciale che ha mandato in onda Rai 1 su mio Padre. Sarei andato volentieri a cantare “La Canzone del Padre“ e sarebbe stato anche un bel momento, ...

MotoGp – Dovizioso contento ma Non troppo : “bel lavoro - ma domani saremo in lotta per il quarto posto” : Andrea Dovizioso soddisfatto a metà del suo weekend in pista a Valencia: le parole del forlivese della Ducati dopo le ultime qualifiche della stagione 2019 Sesto tempo per Dovizioso oggi nelle qualifiche del Gp di Valencia: il forlivese della Ducati partirà domani dunque dalla seconda fila, pronto a battagliare con i migliori per ottenere preziosi punti utili al team per il titolo a squadre. AFP/LaPresse “contento della seconda fila, ...

Challenge Cup : Bristol-Zebre 59-21 - anche in Inghilterra i bianconeri Non possono nulla : Arriva il settimo ko stagionale per le Zebre, che a Bristol subiscono nettamente la formazione inglese e cedono 59-21. Una partita che dopo la meta in avvio di Bellini è a senso unico e i Bears la chiudono, conquistando il bonus, dopo poco più di venti minuti di gioco. Per le Zebre ancora una partita difficile e una stagione che deve trovare una chiave di volta in fretta. Illude la meta al sesto minuto di Mattia Bellini, che dà il vantaggio alle ...

Non possiamo concepire i vivi senza i morti. Ed è questo ad animare Cristina Cary : Dicono che sono un narcisista, eppure quando mi specchio vedo sempre il volto di un altro: forse è questo il mio segreto, l’ingrediente che mi permette di raccontare gli altri. Mi pare di avere già detto che non mi considero un regista ma un presentatore, con i miei ritratti filmati vi presento degli esseri umani. Cristina Cary mi è stata presentata da un’ombra, l’ombra di un poeta defunto: Gigi Taranto. Cristina Cary è stata ...

Alioscia Grossi è il primo ballerino di Amici 19 - ma Non è un volto nuovo : dove l’abbiamo già visto : Per la gioia dei fan, la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è finalmente iniziata. Ci sono volti nuovi ma soprattutto vecchie conoscenze, sia nella classe composta da cantanti e ballerini (quest’anno sono di più del solito: 17 allievi) che nel corpo docenti. La new entry riguarda gli insegnanti di canto: a prendere il posto di Alex Britti arriva infatti Anna Pettinelli, la conduttrice radiofonica che abbiamo conosciuto meglio a ...

Marc Marquez MotoGP - GP Valencia 2019 : “Contento del secondo posto - oggi Quartararo Non era battibile” : 32 millesimi dividono Marc Marquez dalla pole position del Gran Premio di Valencia 2019 della MotoGP. Un risultato che lo spagnolo accetta con il sorriso sulle labbra, superato solamente da uno scatenato Fabio Quartararo, unico vero rivale dei sabato di questo campionato per il Cabroncito. Una buona base di partenza in vista di domani per il campione del mondo, che accetta di buon grado la piazza d’onore in questo sabato del circuito ...

In micro bikini - ripresa dall’alto… Zoe Cristofoli osa. E i fan : “Non ci sono proprio parole” : La modella ed influencer Zoe Cristofoli è nota alle cronache rosa italiane in particolar modo per aver avuto due relazioni sentimentali con altrettanti personaggi di spicco: Andrea Cerioli e Fabrizio Corona. Con l’ex re dei paparazzi è stata fidanzata nell’estate 2018 e lo stesso Corona aveva accennato a questo amore nel suo libro. Continuano comunque a circolare notizie sul suo conto, infatti è possibile che la bellissima ragazza 23enne possa ...

ArcelorMittal - presentato esposto sull'Ilva. I sindacati : «Non fermeremo le centrali elettriche» : È scontro totale tra sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...