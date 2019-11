“Non si vede un ca***!” Ornella Vanoni | gaffe epocale in diretta Gelo in studio

Ornella Vanoni - gaffe a Una Storia da Cantare : “Non si vede un caz*o!” : Una Storia da Cantare, gaffe di Ornella Vanoni in diretta: “Non si vede un caz*o!” Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero hanno condotto la prima puntata di Una Storia da Cantare dedicata a Fabrizio De Andrè. Protagonista assoluta del primo appuntamento del nuovo programma del primo canale della Tv di Stato è stata Ornella Vanoni che ha fatto una gaffe in diretta. L’ex giudice della prima edizione di Amici Celebrities, durante il suo ...

Kristen Stewart “Non vede l’ora” di fare la proposta di matrimonio alla fidanzata : Ha già delle idee su come chiederle la mano The post Kristen Stewart “non vede l’ora” di fare la proposta di matrimonio alla fidanzata appeared first on News Mtv Italia.

Formula 1 - Binotto spiazza tutti : “Non è sorprendente non vedere una Ferrari in pole position” : Il team principal del Cavallino ha commentato l’esito delle qualifiche di Austin, esprimendo il proprio punto di vista Un secondo posto che soddisfa fino ad un certo punto la Ferrari, riuscita a strappare con Sebastian Vettel la seconda fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di Austin. Lapresse Il tedesco si ferma a dodici millesimi dalla pole position, conquistata da Valtteri Bottas grazie ad un giro perfetto. Una piccola ...

Tennis – Il dolore di una madre nel vedere la sofferenza di un figlio - Judy Murray svela le fatiche di Andy : “Non poteva manco allacciarsi le scarpe” : La famiglia Murray adesso sorride: i racconti di mamma Judy dopo il successo di Andy al torneo ATP di Anversa Andy Murray è tornato e lo ha fatto aggiudicandosi, la scorsa settimana, il torneo ATP di Anversa, battendo in finale Wawrinka. Un succeso che fa sorridere il Tennista scozzese, tutti i suoi tifosi e la sua famiglia, che hanno dovuto affrontare un momento difficile a causa dell’infortunio all’anca. Mamma Judy è la prima ...

Emma si racconta dopo l’intervento : “Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo” : Paura, sfida, coraggio: a poco più di un un mese dall'annuncio della malattia che l'ha costretta a fermarsi, la cantante si...

La Signora in Giallo - Angela Lansbury compie 94 anni. Su Twitter : “Non spaventatevi se la vedete in tendenza” : Dove c’è lei, ci scappa il morto. Che detta così potrebbe sembrare una cosa non proprio di buonissimo auspicio. Contando però che si tratta di una delle più grandi investigatrici di ogni tempo, c’è la matematica sicurezza che almeno l’assassino finisca in gattabuia. E’ la mitica Signora in Giallo, cioè Jessica Fletcher: una scrittrice capace di risolvere i casi più complicati, protagonista di una serie diventata un cult ...

Kylie Jenner “Non vede l’ora” di avere altri figli e ha già un nome in mente : Ma al momento lei e Travis Scott non stanno più insieme The post Kylie Jenner “non vede l’ora” di avere altri figli e ha già un nome in mente appeared first on News Mtv Italia.