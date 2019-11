Nella notte Nba Belinelli e Melli ko | ben 49 punti per Harden

Maltempo Liguria - frana Nella notte a Zoagli : verifica alle condotte di Chiavari dopo gli allagamenti : Il Maltempo che la notte scorsa ha interessato la Liguria ha causato danni e disagi. In particolare una frana avvenuta questa notte nel Comune di Zoagli ha interrotto temporaneamente la strada sulle alture che collega i paesi di Cerisola e Semorile. A causa del Maltempo, alcuni massi rocciosi sono precipitati sulla strada da un terreno privato invadendo tutta la carreggiata. Non sono state coinvolte persone o abitazioni. dopo un intervento dei ...

Nella notte due razzi provenienti dalla Striscia di Gaza hanno raggiunto la città israeliana di Be’er Sheva; l’esercito israeliano ha risposto colpendo alcune basi di Hamas : Nella notte fra venerdì 15 e sabato 16 novembre due razzi provenienti dalla Striscia di Gaza hanno raggiunto la periferia della città israeliana di Be’er Sheva. Al momento non si hanno notizie di danni gravi o feriti. L’esercito israeliano ha risposto

Maltempo - in Alto Adige intere valli isolate : blackout Nella notte per 60mila famiglie : Il Maltempo continua a creare disagi e danni sull'Italia da nord a sud. In queste ore la situazione più critica è in Alto Adige dove durante la notte tra venerdì e sabato un blackout elettrico ha lasciato al buio oltre 60mila utenze. A causa della neve intere valli son rimate isolate. Per oggi continua l'allerta rossa in Veneto ma anche allerta arancione su Provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise.Continua a ...

Nella notte giapponese il misterioso rito imperiale del Daijosai : Si tiene oggi il più suggestivo e controverso rito di ascesa al Trono del Crisantemo dell'imperatore del Giappone Naruhito: il misterioso "Daijosai", nel quale il Tenno entra in contatto diretto con la sua antenata, la dea del sole Amaterasu-O-Mikami, e quindi è in qualche modo connesso a una discendenza divina della Famiglia imperiale. Il rito shintoista ha luogo Nella notte giapponese tra oggi e fino alle prime ore di domattina. L'Imperatore ...

Tregua dell'acqua alta Nella notte - ma a Venezia è attesa una nuova marea : Dopo l’acqua alta record di martedì notte, Venezia si sveglia oggi dopo una notte di Tregua: le previsioni per una nuova ondata di marea nella serata di mercoledì sono state ridimensionate e l’acqua torbida della laguna non è tornata a sommergere calli e campi Veneziani. Secondo il servizio di previsioni del Comune, però, il livello tornerà a salire oggi e soprattutto domani. Per le ...

Acqua alta Venezia : marea e vento in calo Nella notte - nuovo picco alle 11 : L’Acqua alta ha concesso una tregua a Venezia: i picchi annunciati in giornata dall’Ispra e dal Centro di previsione delle maree si sono rivelati meno gravi del previsto: 80 cm alle 23:30, con 73 cm a Chioggia e 75 cm a Punta della Salute. Venti stabili o in leggera flessione. Resta al momento confermato l’allarme per la mattinata, con un picco previsto intorno alle 11 a 130 cm. L'articolo Acqua alta Venezia: marea e vento in ...

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Danni nel centro storico e nella Basilica di San Marco. Un morto Nella notte – DIRETTA : Venezia è completamente sommersa, con il suo centro storico colpito nei simboli, dalla Basilica di San Marco al Teatro La Fenice, fino alle gondole andate distrutte. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 – con raffiche di vento a cento chilometri orari. Questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono ...

Apocalisse a Venezia Nella notte - acqua alta da record : raggiunti 187cm - piazza San Marco sommersa [FOTO e VIDEO] : Continua senza freno la crescita dell’acqua alta a Venezia: alle ore 22.50 la stazione di rilevamento della Punta della Salute ha registrato 187 centimetri sul medio mare. E’ la seconda misura della storia, dopo i 194cm dell’alluvione del 1966. Il Comune di Venezia si appresta a dichiarare lo stato di calamità. I Veneziani stanno vivendo con paura e forte apprensione questo improvviso aggravamento del maltempo che rischia di ...