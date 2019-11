Nel 2020 tre nuovi episodi di Montalbano | Luca Zingaretti attore ma anche regista

MotoGp – Annuncio rinviato - ma Nel paddock di Valencia i rumors non lasciano scampo : Alex Marquez alla Honda dal 2020 : I fratelli Marquez compagni di squadra in Honda in MotoGp a partire dal 2020: manca solo l’Annuncio ufficiale Da giovedì, giorno in cui Jorge Lorenzo ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGp, non si fa altro che parlare del sostituto del maiorchino in casa Honda. Tre i piloti che dal 2020 potranno essere al fianco di Marc Marquez: Cal Crutchlow, Johann Zarco e Alex Marquez. Anche se la Honda, per rispetto di Lorenzo, che oggi corre ...

I nuovi episodi di Montalbano su Rai1 Nel 2020 - Luca Zingaretti alla regia in ricordo di Alberto Sironi : Il nuovo ciclo di episodi di Montalbano ha finalmente una data d'uscita. I fan della fiction Rai, campione di ascolti sulla rete ammiraglia, andranno in onda nel 2020. Nella passata stagione televisiva, le avventure del commissario si sono concluse con un boom di ascolti: oltre 10 milioni di spettatori e uno share del 43%. Numeri che non stupiscono, data la popolarità e l'affetto del pubblico verso un prodotto che va in onda da dieci anni, ma ...

Tre nuovi episodi del Commissario Montalbano Nel 2020. Zingaretti alla regia : Nel 2020 andranno in onda tre nuovi episodi del Commissario Montalbano diretti da Luca Zingaretti, dopo la scomparsa di Alberto Sironi, storico regista della fiction di Raiuno campione di ascolti. Lo ha annunciato lo stesso attore romano nel corso di un incontro svoltosi nel Teatro Politeama di Catanzaro. “Abbiamo lavorato - ha detto Zingaretti - con tutto il cast storico di questa serie di cui siamo particolarmente orgogliosi. Un grande ...

Geo in prima serata su Rai3 Nel 2020 (Anteprima Blogo) : I sorprendenti e ammirevoli dati di ascolto fatti registrare da almeno un anno a questa parte nel pomeriggio, tali da impensierire Vita in diretta e Pomeriggio Cinque, hanno convinto la Rai a premiare Geo, la trasmissione di Rai3 condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, il programma che si occupa di ambiente, natura e non solo dovrebbe approdare in prima serata nel 2020. Si tratterebbe, sempre ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : Worst - Nella prova donne Elite - vince il duello con del Carmen Alvarado e si impone a Tabor. 5a Alice Maria Arzuffi : La neerlandese Annemarie Worst (777) piega Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) e vince la prova di Tabor (Repubblica Ceca) di Coppa del Mondo di Ciclocross. Completa il podio la compagna di Worst, nonché neocampionessa europea, Yara Kastelijn, autrice di una gara in solitaria all’inseguimento delle prime due. Quinta Alice Maria Arzuffi (777), migliore delle italiane e prima delle non rappresentanti dei Paesi Bassi, la quale ...

Pulizia Nelle scuole - dal 2020 stop agli appalti : i lavoratori saranno assunti dallo Stato. Ma il bando non c’è ancora e qualcuno resterà fuori : Primo gennaio 2020: finisce l’era delle coop, inizia quelle delle pulizie “internalizzate”. Le scuole italiane non saranno più curate da ditte esterne ma sempre dagli stessi lavoratori che diventeranno dipendenti statali. Il ministero li assumerà tutti (o quasi?), per pulire direttamente gli istituti, magari risparmiare qualche milione, sicuramente mettere fine a un sistema di appalti e subappalti sanzionato dall’Antitrust. Una rivoluzione su ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (17 novembre) : uno strepitoso Gallinari vince all’overtime - perde BeliNelli - volano Celtics e Lakers : Si sono giocate nella notte italiana otto partite della regular season NBA. Il match di maggior richiamo era probabilmente quello tra gli Houston Rockets e gli Indiana Pacers e l’hanno vinto i texani, arrivando a sei vittorie consecutive e interrompendo la serie di quattro degli avversari grazie al solito, inarrestabile James Harden, autore di 44 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, Ben McLemore aggiunge 21 punti, Russell Westbrook 17 più 8 ...

Elezioni - dove e quando si vota Nel 2020 : Nel 2020 saranno molti gli appuntamenti elettorali: il primo e già importantissimo sarà con le Elezioni regionali in Emilia...

Golf - PGA Tour 2020 : Danny Lee in testa Nel Mayakoba Golf Classic al termine del primo round : 24 ore dopo la tempesta, su Playa del Carmen arriva la tregua climatica che permette di iniziare e completare il primo round del Mayakoba Golf Classic (montepremi 7,2 milioni di dollari). L’evento del PGA Tour che si svolge sul percorso par 71 dell’El Camaleon Golf Club di Playa del Carmen (Quintana Roo, Messico) vede al comando Danny Lee. Il neozelandese guida la leaderboard con lo score di -9 (62 colpi), una lunghezza meglio degli ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per i concerti di Vasco Rossi Nel 2020 da Firenze a Imola : Sono ufficiali i Prezzi dei biglietti in prevendita per i concerti di Vasco Rossi nel 2020. Il rocker di Zocca ha appena annunciato le date del tour che terrà nei festival estivi, con prevendite molto particolari che partiranno nei pRossimi giorni. Si parte con la data del 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze, per continuare con quella del 15 giugno che terrà a Milano presso il MIND, con la quale si chiuderanno gli iDays. Il 19 giugno è ...

Napoli - chiuso di nuovo l’Archivio storico municipale per “problemi strutturali”. Lavori previsti Nel 2018 partiranno (forse) Nel 2020 : “A decorrere dal 15 ottobre 2019, e fino a diversa indicazione, è possibile accedere alla sala studio solo su appuntamento, inviando la richiesta al seguente indirizzo e-mail: archivi.storici.biblioteche@comune.Napoli.it”. Sul portale del Comune di Napoli, le indicazioni sul nuovo orario dell’Archivio storico municipale raccontano di un’apertura col contagocce. Nella sostanza, una chiusura per la struttura seicentesca di salita ...

Roma - in arrivo 550 poliziotti Nel 2020 : 19.00 "Nel 2020 arriveranno 550 agenti delle forze dell'ordine a Roma". Lo comunica il ministro dell'Interno, Lamorgese, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza tenutosi in prefettura a Roma. "Abbiamo individuato 20 piazze e 8 aree nel centro della Capitale dove spaccio si associa a movida. In queste zone ci sarà una task force. Il piano partirà dal quadrante Est di Roma: all'opera 250 operatori al giorno dedicati al ...

Cuneo. Nel 2020 due eventi di livello assoluto allo Stadio del Nuoto : La fattiva collaborazione tra Il Centro Sportivo Roero, l’Amministrazione comunale e la Federazione Italiana Nuoto ha reso possibile l’opportunità di

Gli smartphone Xiaomi 5G costeranno meno di 260 euro Nel 2020. Novità anche per Mi MIX 4 5G e Mi TV 5 : Xiaomi promuoverà pienamente lo sviluppo e la promozione della tecnologia 5G con 10 smartphone che la supporteranno nel 2020. L'arrivo dello smartphone Mi MIX 4 5G potrebbe avvicinarsi, visto che è apparso sul sito del rivenditore cinese Jingdong Mall, inoltre la società aggiungerà presto il supporto per l'impronta vocale sui nuovi modelli Mi TV 5. L'articolo Gli smartphone Xiaomi 5G costeranno meno di 260 euro nel 2020. Novità anche per Mi MIX ...