NCIS | il ritorno di SPOILER nella diciassettesima stagione durerà almeno 3 episodi

(Di domenica 17 novembre 2019), ildipiù a lungo di quanto ci aspettassimo.sulla sedicesimaI fan distanno aspettando con ansia la premiere dellavisto il grande colpo di scena che si è svolto nel finale della sedicesima andato in onda a maggio negli Stati Uniti. Per i fan italiani quel momento è stato ieri, sabato 16 novembre. Quindi se non volete rovinarvi la sorpresa non continuate a leggere l’articolo perchè dopo l’immagine seguonosul finale della sedicesima. Nel finale della sedicesimadic’è stato un colpo di scena che nessuno si aspettava e che è stato anticipato da numerosi articoli online prima della messa in onda. Ziva non è morta ed è tornataserie per avvisare Gibbs di un pericolo imminente. “Sei in pericolo, non c’è tempo per convenevoli” ha detto Ziva ...

