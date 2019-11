Napoli | scoperta casa di appuntamenti a Posillipo | era la base d' appoggio di un sito di

Giovanni Di Lorenzo - alla scoperta di uno dei nuovi volti del Napoli : Giovanni Di Lorenzo, alla scoperta di uno dei nuovi volti del Napoli Senza ombra di dubbio il suo acquisto in estate da parte del Napoli è passato un po’ in sordina. Inevitabile, soprattutto per via del fatto che non si chiama Cristiano Ronaldo, ma in ogni caso anche i giornali locali hanno dato poco risalto a questo colpo che, in realtà, mister Ancelotti ha richiesto a gran voce alla dirigenza. Questa prima parte di campionato testimonia ...