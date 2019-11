Napoli | ancora linea dura | “Elmas ha parlato nonostante il silenzio stampa | prenderemo

De Paola : ”Il Napoli è ancora un buon affare per De Laurentiis e non vale la pena venderlo” : De Paola: De Laurentiis deve guardarsi attorno? Perché non cogliere al volo l’offerta di 560 milioni? Evidentemente il Napoli è ancora un buon affare per lui, entra in ballo l’imprenditore a questo punto DE Paola Napoli – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista per parlare del Napoli. Queste le sue parole: Sono preoccupato per il domani: i tre ...

Napoli senza manutenzione : ancora una volta è disastro maltempo : Trecentocinquanta interventi dei Vigili del Fuoco negli ultimi due giorni, decine di alberi crollati, frane che hanno mandato il traffico in tilt, infiltrazioni e danni in oltre 30 scuole, strade...

Scuole ancora chiuse a Napoli - esplode la rabbia delle mamme : Secondo giorno consecutivo di chiusura delle Scuole a Napoli, quarto nel giro di una settimana. L'ordinanza è giunta ieri poco dopo le 19 per la gioia degli studenti in attesa disperata di...

Napoli ancora in crisi - solo 0-0 col Genoa tra i fischi del San Paolo : Il Napoli non scaccia la crisi generale e si ferma sullo 0-0 nella dodicesima giornata di campionato di Serie A contro il Genoa.

Napoli-Genoa 0-0 - pagelle / Ancora una volta i giudizi agonistici sono un esercizio inutile : OSPINA. Ilaria cara, Ancora una volta i giudizi agonistici sono un esercizio pleonastico, superati da eventi di altra natura maligna. Dopo Atalanta (il nefasto Giacomelli), Roma (il ritiro dell’amalgama di DeLa) e Salisburgo (l’ammutinamento), stasera è l’ora del lettino per la psiche, se non altro per onorare gli 80 anni dalla morte di Freud. Dimenticavo: Ospina non fa una parata degna di nota – senza voto Quand’è che torneremo a parlare ...

Previsioni Meteo Napoli : ancora maltempo con piogge e temporali - i dettagli : Previsioni Meteo Napoli – Va approfondendosi il nuovo sistema instabile anche verso il Tirreno centro-meridionale. Le anse cicloniche ancora non sono bene attive in corrispondenza del capoluogo campano, con transito di alcuni nuclei instabili, ma irregolari, solo in qualche caso associati a brevi rovesci nemmeno ovunque, con apporto di qualche millimetro sulle aree metropolitane, magari qualche pioggia più intensa sui settori di ...

Napoli – NMLive : C’è ancora tempo per recuperare. Situazione che si è creata si poteva evitare : Napoli -NM LIVE – Andrè Cruz, Maurizio Pistocchi, Toni Iavarone, Claudia Garcia ed Antonio Petrazzuolo su “NapoliMagazine.Com” Napoli – A NapoliMagazineLive sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere sulle ultime vicende in casa Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: NM LIVE – Andrè Cruz: “Il Napoli ha ancora tempo per recuperare, Ancelotti è un bravo allenatore, i giocatori ...

Tangenziale di Napoli - la gang del viadotto colpisce ancora : automobilisti pronti alla protesta : «Ci hanno provato anche con me, lo scorso lunedì, intorno alle 18.30: mi hanno agganciato fortunatamente dopo lo svincolo del corso Malta, sono stato seguito fino a Fuorigrotta con delle...

Pardo sugli ultimi avvenimenti a casa Napoli : ”Mi fiderei ancora di Ancelotti” : Pardo: Non credo ci sia in giro un allenatore che possa fare meglio di Ancelotti a Napoli A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista, per parlare degli ultimi avvenimenti accaduti a casa Napoli e di Ancelotti. Queste le sue parole riportate da forzazzurri.net: “Faccio fatica a capire cosa sta accadendo in casa Napoli e anche il fatto che Ancelotti non abbia parlato nel post ...

Napoli - ripresi gli allenamenti - ancora differenziato per Allan. Terapie per Ghoulam : Dopo la gara di Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Come riporta il sito ufficiale del club, Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo per la quarta giornata di Champions League in programma martedì al San Paolo (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio all’Olimpico hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa ...

Roma-Napoli - Fonseca : “ottima partita - ma non abbiamo ottenuto ancora nulla” : Ottima prestazione e grande risultato nel pomeriggio per la Roma. Il tecnico Paulo Fonseca può ritenersi soddisfatto della vittoria ottenuta dai suoi uomini contro il Napoli. Ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni: “Non abbiamo ottenuto niente ancora, pensiamo alla prossima partita. E’ importante la vittoria di oggi in termini di classifica, ma il prossimo match è quello che più conta. Siamo partiti bene, ma dopo ...

LIVE Roma-Napoli 2-1 - Serie A in DIRETTA : ultimi dieci minuti. Esito del match ancora da decidere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89′ Esce Pastore, entra Santon: finiti i cambi. 88′ Azione convulsa al limite dell’area del Napoli. Batti e ribatti con la terna arbitrale che accorda una rimessa dal fondo. 87′ Recupero eccezionale di Veretout che nel ripartire fa ammonire Milik. 86′ Giallo per Spinazzola che ferma con le cattive Lozano. 84′ Errore di misura di Lozano per Di Lorenzo. Palla ...

Roma-Napoli - ancora cori razzisti! La personalità dell’arbitro Rocchi : palla in mano e partita sospesa : cori razzisti durante Roma-Napoli: l’arbitro Gianluca Rocchi decide, con grande personalità, di non ignorarli e fermare la partita per qualche minuto ancora un brutto episodio di razzismo nel mondo del calcio. Dopo gli episodi nelle scorse settimane che hanno coinvolto i tifosi della Lazio, questa volta è l’altra sponda della capitale a risultare protagonista: la Roma. Durante Roma-Napoli sono stati pronunciati i soliti cori ...