Muore a 21 anni il rapper Cry Lipso Pochi giorni fa era uscito il video del brano

Schianto in autostrada - Daniele Muore a 4 anni. Feriti il padre e la sorellina : “Siamo scioccati” : Uno Schianto terrificante, tre Feriti gravi e un bambino di soli quattro anni deceduto. È il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto venerdì sera lungo l’autostrada A35 BreBeMi, all’altezza dello svincolo per Rovato, in territorio comunale di Cazzago San Martino. Una Renault Scenic ha innescato un incidente dalle drammatiche conseguenze. Sull’auto viaggiavano un padre e i suoi due figli, un bambino di quattro anni e una ragazzina di ...

“La mia principessa è andata in paradiso”. Carola Muore a 10 anni. I genitori donano gli organi : Si chiamava Carola Benedetta Catanzaro e aveva solo dieci anni la bimba morta per un aneurisma. Il decesso della piccola di Sciacca è avvenuto poche ore fa all’ospedale “Di Cristina” di Palermo, dov’era ricoverata. Nonostante il terribile momento, i genitori della piccola hanno deciso di donare gli organi per permettere ad altri bambini in difficoltà di potere avere un futuro. Saranno i medici dell’ospedale “Di Cristina” di Palermo, dove era ...

Usa - Melanie Coleman Muore a 20 anni per una caduta dalle parallele in allenamento : Melanie Coleman, una ginnasta di 20 anni dell'Università dello Stato del Connecticut meridionale, ha perso tragicamente la vita in seguito ad un caduta accidentale durante il suo allenamento in palestra. La morte della giovanissima atleta ha lasciato nello sconforto più totale il suo allenatore, i suoi familiari, i suoi allievi, e tutto il mondo sportivo statunitense. La giovane promessa dell'atletica ha perso la presa dalle parallele ...

Palermo - si schianta con l’auto contro un albero : Giuseppe Muore a 19 anni : Giuseppe Di Lorenzo, un ragazzo di 19 anni, è morto la scorsa notte in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada statale 118 a Corleone. Il giovane stava viaggiando a bordo di una Opel Corsa guidata da un amico di 23 anni. Disposto l'alcol test per verificare se il conducente aveva bevuto.Continua a leggere

Ersilio Muore mentre è in servizio : aveva 27 anni e tutta la vita e una brillante carriera davanti : L’ultimo saluto a Ersilio Picariello è in programma sabato, 16 novembre, nella chiesa del Santissimo Rosario (Convento) di Taurasi, dove sarà celebrato il funerale. Il giovane medico è deceduto per cause naturali mentre era di turno notturno nella Guardia Medica di Villanova del Battista, in provincia di Avellino, nella notte tra il 13 e il 14 novembre. Il corpo ormai senza vita di Picariello, che aveva 27 anni, è stato trovato nella tarda ...

Tragico schianto mentre torna da lavoro : Francesco Muore a 35 anni nell’auto capovolta : Il Tragico incidente stradale, avvenuto sulla strada provinciale 61 che collega Villacidro a San Gavino, nel Sud Sardegna, è costato la vita a Francesco Melis, 35enne salumiere in un supermercato della zona. L'uomo aveva appena terminato il suo turno di lavoro e stava tornando a casa in auto quando ha sbandato.Continua a leggere

Uomo di 34 anni Muore improvvisamente e il suo cavallo piange disperato al suo funerale : Una storia tristissima che ci fa capire quanto sia grande l’amore che sono in grado di provare gli animali per l’essere umano che si prende cura di loro. Un giovane Uomo di appena 34 anni, Wagner è morto improvvisamente durante un giro in moto per un incidente. L’Uomo era affezionatissimo al suo cavallo che aveva chiamato Sereno e il cavallo a lui. I due sembravano davvero amici a detta di chi li conosceva bene. Il fratello di Wagner ...

Muore a 20 anni cadendo dalle parallele per lesioni al midollo : tragedia nella ginnastica : Melanie Coleman, di soli 20 anni, è morta scivolando dalle parallele asimmetriche durante una normale sessione di allenamento. Per lei traumi fatali al midollo spinale. Dopo due giorni di terapia intensiva è spirata. Il suo allenatore, Thomas Alberti presente al momento della tragedia: "Era una leader, carismatica e pronta a dare consigli. E' stata una fatalità difficile da elaborare"Continua a leggere

Palermo - si ribalta col trattore : Muore schiacciato agricoltore di 55 anni : Gioacchino Fricano, l'agricoltore di Bagheria che il 30 ottobre era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente con il trattore, è morto oggi all’Ismett di Palermo. Il 55enne era rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo a bordo del quale stava effettuando dei lavori.Continua a leggere