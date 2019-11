MotoGP Valencia 2019 | Gara - Diretta Sky Sport e TV8

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Valencia 2019 : “Chi al mio posto? Complicato scegliere tra Alex Marquez e Zarco” : “Sono qui davanti a voi ed a tutti i colleghi, che ringrazio per la loro presenza, per annunciare ufficialmente che mi ritiro. Domenica qui a Valencia correrò la mia ultima gara in MotoGP”. Jorge Lorenzo, quindi, toglie ogni dubbio al Circus del Motomondiale e, dopo aver indetto una conferenza stampa a sorpresa nella corso della giornata odierna, conferma le voci che erano incominciate a trapelare sin da questa mattina. Lo spagnolo ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Valencia 2019 : “Non ho espresso il mio potenziale” : Valentino Rossi non è andato oltre il 12° posto nelle qualifiche del GP di Valencia, ultimo atto del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo, il “Dottore” non è riuscito a massimizzare la prestazione, concludendo il time-attack molto distante dalla pole-position del francese (compagno di marca) Fabio Quartararo (+0″976). Rossi si era presentato con un buon feeling in sella alla M1: il quarto tempo delle FP3 aveva ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Valencia 2019 : “In qualifica potevo fare meglio - ma sono fiducioso per domani” : Maverick Vinales guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il quarto posto nelle qualifiche del GP di Valencia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Yamaha anche se non ha conquistato la prima fila si dice soddisfatto del miglioramento sul passo gara, anche se ammette che nella Q2 poteva fare di più, per colpa di qualche problema all’anteriore. Lo spagnolo parte molto deciso in vista della gara di domani. Andiamo a sentire le sue parole. VIDEO: ...

VIDEO MotoGP - Marc Marquez GP Valencia 2019 : “Parto sempre per fare la pole ma Fabio è più vicino di quanto mi aspettassi” : Vola basso Marc Marquez dopo aver solo sfiorato la pole position nel Gran Premio di Valencia 2019 che chiude la stagione del Motomondiale. Lo spagnolo si è dovuto arrendere ancora al francese Fabio Quartararo ma afferma di aver mirato soprattutto alla prima fila per avere una posizione di partenza ottimale in vista di domani, e che si aspettava il transalpino ancora più lontano. “Quando parto lo faccio sempre per fare la pole, ma sono ...

MotoGP – Danilo Petrucci si prepara alla gara di Valencia : “abbiamo delle idee su come migliorare la Ducati” : Danilo Petrucci chiude in 10ª posizione le qualifiche dell’ultima gara di MotoGp in quel di Valencia: il pilota Ducati studierà alcuni dettagli da migliorare con i tecnici in vista della corsa Partirà dalla quarta fila Danilo Petrucci nell’ultima gara della stagione di MotoGp. Il pilota di Terni ha chiuso in decima posizione le qualifiche della corsa spagnola, fermando il cronomentro sull’1:30.771. Nella nota ufficiale ...

MotoGP – Maverick Vinales fissa l’obiettivo a Valencia : “punto al podio - con una buona partenza posso vincere” : Maverick Vinales punta a salire sul podio nell’ultima gara stagionale di MotoGp: lo spagnolo, se riuscirà a partire bene, pensa anche di poter vincere la gara di Valencia “Non so se lotterò per la vittoria, dipenderà tutto dalla partenza. Ma penso che il podio sia possibile per noi“. Maverick Vinales si è espresso così in merito all’esito delle qualifiche del Gran Premio di Valencia. Quarto tempo per il pilota ...

VIDEO MotoGP - GP Valencia 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Pole di Quartararo - lontano Rossi : Nel primo pomeriggio italiano si sono concluse le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Valencia 2019, tappa del Mondiale: il francese Fabio Quartararo ha battuto di un soffio lo spagnolo Marc Marquez e partirà ancora al palo, mentre Valentino Rossi ha chiuso 12°. Di seguito il VIDEO con gli highlights delle qualifiche ufficiali del GP di Valencia 2019 del Mondiale MotoGP. VIDEO highlights QUALIFICHE GP Valencia MotoGP ...

VIDEO MotoGP - GP Valencia 2019 : la gioia dei piloti in prima fila al termine delle qualifiche : Ultime qualifiche del Mondiale 2019 di MotoGP, quelle che sono andate in scena sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia. Sul circuito spagnolo Fabio Quartararo ha posto il suo sesto sigillo nel time-attack, confermandosi centauro di altissimo profilo nel giro secco. Il transalpino, senza se e senza ma, è un grande talento e oggi l’ha dimostrato nuovamente. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Marc Marquez e l’australiano ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Valencia 2019 : “Non ho sfruttato il potenziale della Yamaha e la strategia non ha funzionato” : Valentino Rossi non è andato oltre il 12° posto nelle qualifiche del GP di Valencia, ultimo atto del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo, il “Dottore” non è riuscito a massimizzare la prestazione, concludendo il time-attack molto distante dalla pole-position del francese (compagno di marca) Fabio Quartararo (+0″976). Rossi si era presentato con un buon feeling in sella alla M1: il quarto tempo delle FP3 aveva ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Valencia 2019 : “Complicato scegliere il mio sostituto - le tre opzioni sono simili a livello di velocità” : Il sabato del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 è andato in archivio in maniera difficoltosa per un Jorge Lorenzo che si appresta ad affrontare domani l’ultima gara della carriera in MotoGP. Il cinque volte campione del mondo, prossimo al ritiro al termine di questa travagliatissima stagione 2019, ha raccolto un pessimo 16° posto in qualifica valevole per la sesta fila in griglia di partenza. In queste ore, dopo la notizia ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Valencia 2019 : “Non ho fatto un giro perfetto. Speriamo domani non ci sia vento” : Una qualifica non certo esaltante quella di Andrea Dovizioso nel Gran Premio di Valencia 2019 di MotoGP, chiusa con la sesta posizione che lo porterà a scattare domani dall’ultima piazzola della seconda fila. Il forlivese, tuttavia, ha già dimostrato quest’anno che già in partenza può sfruttare le sue grandi doti per recuperare qualche posizione quindi in vista della corsa le ambizioni possono anche essere quelle di lottare per il ...

MotoGP – Valentino Rossi fa mea culpa a Valencia : “ecco cosa è successo in qualifica e sul futuro compagno di Marque…” : L’analisi di Valentino Rossi: il Dottore ammette gli errori in qualifica a Valencia e apre una parentesi sul futuro compagno di squadra di Marquez in Honda Weekend complicato per Valentino Rossi a Valencia: dopo le due cadute di ieri, il Dottore è riuscito oggi a disputare una buona Fp3, che gli ha permesso di accedere direttamente alla Q2, ma nel pomeriggio in qualifica non è riuscito a far meglio del 12° posto. Il Dottore partirà ...

MotoGP - a Valencia Quartararo in pole position. Secondo Marquez. Solo 12° Valentino Rossi : Fabio Quartararo conquista la pole position nel Gp di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale della MotoGp che si corre domani sul circuito Ricardo Tormo. Il francese della Petronas Yamaha SRT chiude in 1’29”978 davanti al campione del mondo Marc Marquez, Honda, +0”032. Terzo l’australiano della Pramac Racing Ducati Jack Miller, +0”108. Seconda fila per lo spagnolo Maverick Vinales, Yamaha, +0”200, quinto ...

