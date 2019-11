MotoGp – Terminato il warm up del Gp di Valencia | Marquez cade ma segna il miglior tempo

MotoGp – Dovizioso determinato e per nulla rilassato : “se voglio mantenere la seconda posizione…” : Andrea Dovizioso concentrato e determinato in vista del Gp del Giappone: le parole del forlivese della Ducati alla vigilia della gara di Phillip Island A meno di una settimana dal Gran Premio del Giappone prosegue senza sosta il Campionato Mondiale MotoGp, con un altro appuntamento classico del calendario sul circuito di Phillip Island. Il Ducati Team, dopo il podio di Andrea Dovizioso in Giappone, terzo e al suo centesimo podio in ...

MotoGp – Terminato il warm up in Thailandia : Marquez precede quattro Yamaha - Lorenzo ultimo [TEMPI] : Il pilota spagnolo si prende il miglior tempo nel warm up, precedendo le quattro Yamaha di Quartararo, Vinales, Rossi e Morbidelli Marc Marquez chiude davanti a tutti l’ultima sessione prima del Gran Premio della Thailandia, il pilota spagnolo infatti domina il warm up di Buriram ottenendo il miglior tempo in 1:30.921. Alle spalle dello spagnolo ecco le quattro Yamaha, con Fabio Quartararo davanti alle due M1 ufficiali di Maverick ...

MotoGp – Marquez convinto della strategia - Dovi determinato e Miller pensa a… mamma : le prime parole dei protagonisti del Gp di Aragon : Marc Marquez soddisfatto del suo lavoro in pista, Dovizioso determinato e Miller pronto a sorprendere la madre in Australia: le parole dei primi tre classificati del Gp di Aragon E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè sul circuito del Motorland, dominando la gara sin dalla partenza. Un eccezionale secondo posto per Andrea Dovizioso, che è riuscito in una incredibile ...