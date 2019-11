MotoGp – Sostituto Jorge Lorenzo | il bellissimo gesto della Honda | rinviato l’annuncio

MotoGp – Jorge Lorenzo non si sbilancia sul suo sostituto in Honda : “Cal - Alex o Zarco? Penso che…” : Jorge Lorenzo, l’ultima qualifica ed il suo sostituto in Honda: le parole del maiorchino dopo il sabato in pista a Valencia Ultima qualifica in carriera per Jorge Lorenzo, il maiorchino della Honda partirà domani in gara dalla 16ª casella in griglia a Valencia: “è stata la mia ultima qualifica, era importante essere concentrati. Nel pomeriggio pensavo di andare un po’ più veloce, la posizione è stata la migliore che ho potuto ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Valencia 2019 : “Complicato scegliere il mio sostituto - le tre opzioni sono simili a livello di velocità” : Il sabato del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 è andato in archivio in maniera difficoltosa per un Jorge Lorenzo che si appresta ad affrontare domani l’ultima gara della carriera in MotoGP. Il cinque volte campione del mondo, prossimo al ritiro al termine di questa travagliatissima stagione 2019, ha raccolto un pessimo 16° posto in qualifica valevole per la sesta fila in griglia di partenza. In queste ore, dopo la notizia ...