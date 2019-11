MotoGp – Semafori spenti al Ricardo Tormo | il VIDEO della partenza del Gp di Valencia

Fonte : sportfair

(Di domenica 17 novembre 2019): è iniziato l’ultimo Gpstagione 2019 diE’ ufficialmente iniziato l’ultimo Gpstagione 2019 di. Aldi Cheste isi sonoper dare il via al Gp di, con Quartararo paritto dalla pole position, seguito da Marquez e Miller. Il francese del Team Petronas è riuscito a mantenere la prima posizione, ma deve fare attenzione al campione del mondo. E’ riuscito a guadagnare qualche posizione Valentino Rossi. Lights out at @Circuit! Who did the best @MissionWinnow start of the #GP? Vote now! #pic.twitter.com/wqFYDIAGuc —(@) November 17, 2019 L'articoloal: ildel Gp diSPORTFAIR.

SkySportMotoGP : ?? Si spengono i semafori ?? LIVE l'ultima gara dell'anno? #SkyMotori #MotoGP #LastRace #ValenciaGP - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Si spengono i semafori ?? LIVE l'ultima gara dell'anno? #SkyMotori #MotoGP #LastRace #ValenciaGP - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? Si spengono i semafori ?? LIVE l'ultima gara dell'anno? #SkyMotori #MotoGP #LastRace #ValenciaGP -