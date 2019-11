MotoGp – Paura a Valencia! Incidente shock per Zarco | cade e viene falciato dalla moto di

MotoGp – Ezpeleta crudo con Jorge Lorenzo : il Ceo Dorna non ha paura di ferire il maiorchino : Carmelo Ezpeleta schietto sulla situazione di Jorge Lorenzo: il ceo Dorna senza peli sulla lingua La stagione 2019 di Jorge Lorenzo è stata sicuramente la peggiore della sua carriera, come anche lui stesso ha ammesso diverse volte. Il maiorchino, reduce da diversi infortuni non ha iniziato al top la nuova avventura con la Honda e la spaventosa caduta di Assen, con le sue conseguenze fisiche, lo hanno messo al tappeto definitivamente. ...

MotoGp – Maverick Vinales mette paura alla Yamaha : “voci di mercato? Mi fanno piacere” : Maverick Vinales mette paura alla Yamaha dopo le FP2 del Gp d’Australia: il pilota spagnolo sorride all’idea di avere gli occhi degli altri team addosso Primo posto nelle FP1 e bis nelle FP2, dopo il successo della passata stagione, Maverick Vinales ha tutta voglia di riconfermarsi sul tracciato del Gp d’Australia. La sua Yamaha è andata forte sull’asciutto e sul bagnato a Phillip Island, ma chissà che il pilot ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Australia 2019 : “Yamaha molto forte qui - il bagnato non mi fa paura” : Il titolo di rookie of the year 2019 Fabio Quartararo l’ha già portato a casa ma il talentuoso francese è pronto a stupire ancora di più in questo finale di stagione e magari andare anche a caccia della prima vittoria in carriera nella classe regina. La M1 dovrebbe andare molto forte su questa pista e quindi potrebbe esserci davvero un’ottima chance per vincere. “Sì, la Yamaha si trova molto bene in questo circuito ma dobbiamo vedere ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Australia 2019 : “Yamaha molto forte qui - il bagnato non mi fa paura” : Il titolo di rookie of the year 2019 Fabio Quartararo l’ha già portato a casa ma il talentuoso francese è pronto a stupire ancora di più in questo finale di stagione e magari andare anche a caccia della prima vittoria in carriera nella classe regina. La M1 dovrebbe andare molto forte su questa pista e quindi potrebbe esserci davvero un’ottima chance per vincere. “Sì, la Yamaha si trova molto bene in questo circuito ma dobbiamo ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Franco Morbidelli - una reazione da campione. Il romano risponde all’ascesa di Quartararo e mette paura a Marquez : Sono passati ben cinque mesi ma alla fine Franco Morbidelli ce l’ha fatta ed è riuscito a tornare davanti a Fabio Quartararo in qualifica. Il 24enne italo-brasiliano si è reso quest’oggi protagonista di una prestazione strepitosa che gli ha permesso di guadagnarsi la seconda piazzola in griglia di partenza nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romano del Team Yamaha ...

MotoGp - le paura di mamma Marquez : “tremo per quello che potrebbe accadere nelle prossime gare” : La madre del pilota spagnolo ha parlato del titolo mondiale del figlio, svelando una sua paura relativa alle ultime quattro gare del Mondiale Il figlio maggiore ha appena vinto il titolo mondiale in MotoGp, quello minore invece è vicino a quello di Moto2. Grande festa in casa Marquez per i risultati dei propri figli, ma anche un pizzico di preoccupazione per mamma Roser Alentà, che ha svelato ai microfoni di Marca cosa teme in vista delle ...