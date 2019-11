MotoGp – Marquez felice | Quartararo orgoglioso | Miller soddisfatto | le parole dei piloti

MotoGp - a Valencia Marquez chiude la stagione con la 12° vittoria dell’anno. Dietro Quartararo e Miller : Dodicesimo successo stagionale per Marc Marquez che chiude trionfalmente la stagione che lo ha visto conquistare il suo sesto titolo mondiale in MotoGp, aggiudicandosi il Gp di Valencia. Per lo spagnolo si tratta del 18esimo podio su 19 gare stagionali. Alle sue spalle il francese Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, e l’australiano Jack Miller, Pramac Racing Ducati. Sul circuito Ricardo Tormo il pilota della Honda, che scattava dalla ...

Marc Marquez MotoGp - GP Valencia 2019 : “Chiudiamo una stagione perfetta con vittorie e Mondiale per team” : Marc Marquez ha vinto il GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Il Campione del Mondo ha letteralmente dominato la gara andata in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, lo spagnolo ha superato Jack Miller e Fabio Quartararo nei primi giri per poi involarsi in solitaria verso il traguardo meritando ampiamente il successo da autentico favorito della vigilia. Il centauro della Honda ha così conquistato la dodicesima ...

MotoGp : Marc Marquez domina a Valencia : 14.58 Marc Marquez (Honda) chiude in maniera trionfale la stagione che lo ha consacrato per l'ottava volta campione mondiale.A Valencia conquista l'82°successo (12° stagionale),davanti a Quartararo (5° secondo posto) e Miller.Ai piedi del podio Dovizioso, mentre Rossi è 8°. Quartararo,partito in pole,vuole subito provare la fuga.Alle sue spalle Marquez che sorpassa Miller.Spettacolare duello tra il giovane talento francese e l'iridato che si ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Honda e Marquez in trionfo - 8° Valentino Rossi - saluta Lorenzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO GP Valencia 2019 MotoGP 14.47 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, ordine d’arrivo, pagelle, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 14.46 Amici, il Mondiale MotoGP è finito, ma il 19-20 novembre si svolgeranno a Valencia i primi Test verso la stagione 2020! Vi aspettiamo ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Valencia 2019 : risultato e classifica gara. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - ottavo Valentino Rossi : L’Ordine d’arrivo del GP di Valencia della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di una gara ampiamente controllata supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per Jack Miller, che precede Andrea Dovizioso, quarto, mentre è ottavo Valentino Rossi. Ordine D’ARRIVO GP Valencia MotoGP 2019 1 M. Marquez 41:21.469 2 F. Quartararo +1.026 3 J. MILLER +2.409 4 A. DOVIZIOSO +3.326 5 A. RINS ...

MotoGp - Mondiale 2020 : Alex Marquez vicino alla Honda - in squadra con Marc : Tokyo come Cervera? Forse sì. Le voci del paddock su un possibile passaggio del campione del mondo della Moto2 Alex Marquez nel Team Factory Honda in MotoGP con suo fratello Marc sono insistenti. Dopo l’addio del maiorchino Jorge Lorenzo, la sella della RC213V è finita sotto la lente di ingrandimento dei vertici giapponesi anche perché la decisione di Jorge era stata considerata ma non certo valutata così nell’immediato. Il cinque ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : fuga decisiva per Marquez - Quartararo si arrende : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Quartararo sembra essersi arreso, 1″3 di vantaggio per un Marquez implacabile. -8 Dovizioso a 7 decimi da Miller, ma ora Rins è molto vicino al forLIVEse. -9 CADE FRANCO MORBIDELLI! Che peccato, era sesto. -9 STRAPPO DECISIVO! Marquez allunga a 1″1, Quartararo in gara non è ancora pronto per battere lo spagnolo, a differenza di quanto accade in qualifica. -10 La situazione: ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Marquez sorpassa Quartararo - 4° Dovizioso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 Piccolo calo di Miller, Dovizioso torna a 4 decimi dall’australiano della Pramac. -16 Quartararo cerca di non mollare e resta a 6 decimi da Marquez. Sta rischiando molto il francese. -17 Marquez sta spremendo la Honda al massimo, 7 decimi di vantaggio su Quartararo. Vuole andare a vincere praticamente da solo anche il titolo costruttori… -17 Caduto Crutchlow, Valentino Rossi si ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scappano Quartararo e Marquez - Dovizioso lotta per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 CHE SORPASSO DI Marquez SU Quartararo! Lo spagnolo sorprende il francese all’interno! Il giovane transalpino prova a rispondere all’esterno, ma resta dietro! -20 Quartararo e Marquez sono incollati, Miller a 1″3, Dovizioso a 1″8, Rins a 2″3, Morbidelli a 2″9, Vinales a 3″3, Mir a 4″, Rossi a 4″8. 11° Petrucci, 15° Iannone, 18° ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Andrea Dovizioso e Valentino Rossi a caccia del podio - Marquez favorito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 Fabio Quartararo, autore ieri della sesta pole stagionale nel suo anno d’esordio in MotoGP, va a caccia del primo successo in carriera nella classe regina dopo aver già collezionato quattro secondi e due terzi posti. Il francese della Yamaha Petronas è già stato in lotta per la vittoria fino all’ultimo giro a Misano e in Thailandia cedendo il passo in entrambi i casi a ...

MotoGp – Annuncio rinviato - ma nel paddock di Valencia i rumors non lasciano scampo : Alex Marquez alla Honda dal 2020 : I fratelli Marquez compagni di squadra in Honda in MotoGp a partire dal 2020: manca solo l’Annuncio ufficiale Da giovedì, giorno in cui Jorge Lorenzo ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGp, non si fa altro che parlare del sostituto del maiorchino in casa Honda. Tre i piloti che dal 2020 potranno essere al fianco di Marc Marquez: Cal Crutchlow, Johann Zarco e Alex Marquez. Anche se la Honda, per rispetto di Lorenzo, che oggi corre ...