MotoGP | l’addio malinconico di Jorge Lorenzo Stagione da comprimario | ma le motivazioni

(Di domenica 17 novembre 2019) Domenica 17 novembre 2019, il giorno del ritiro di, la data di unaddio al termine di unaincolore e in cui non è mai riuscito a a essere protagonista. Lo spagnolo aveva lasciato la Ducati lo scorso anno, con cui aveva vinto l’ultima gara nel 2018 (GP d’Austria dopo la doppietta Mugello-Barcellona), per tentare una nuova avventura in Honda ma non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con questa nuova moto che si adatta alla perfezione con il dominatore Marc Marquez ma che non si è mai sposata con le caratteristiche di guida del maiorchino.non ha mai conquistato una top ten in questa annata, si è infortunato ad Assen ed è rimasto fuori per quattro gare, ha chiuso il Mondialecon all’attivo appena 28 punti (peggior risultato personale fin dai tempi della 125) e ha salutato mestamente il Circus. Petardi dopo il ...

