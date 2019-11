MotoGP | la stagione anonima della Ducati Obiettivo iridato mai veramente tale | il gap da

MotoGP – Marquez dominatore assoluto - Vinales strappa il terzo posto : la classifica piloti della stagione 2019 : Marc Marquez domina anche la gara di Valencia e aumenta il distacco da Dovizioso, Vinales chiude terzo: la classifica piloti della stagione 2019 Se pensavate che, con il titolo mondiale già in tasca, Marc Marquez lasciasse spazio agli altri nell’ultima gara della stagione, vi sbagliavate di grosso. Il pilota di Cervera non si è lasciato scappare l’ultima vittoria stagionale in quel di Valencia, aumentando il distacco da ...

MotoGP - l’addio malinconico di Jorge Lorenzo. Stagione da comprimario - ma le motivazioni erano sparite : Domenica 17 novembre 2019, il giorno del ritiro di Jorge Lorenzo, la data di un malinconico addio al termine di una Stagione incolore e in cui non è mai riuscito a a essere protagonista. Lo spagnolo aveva lasciato la Ducati lo scorso anno, con cui aveva vinto l’ultima gara nel 2018 (GP d’Austria dopo la doppietta Mugello-Barcellona), per tentare una nuova avventura in Honda ma non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con questa ...

MotoGP - a Valencia Marquez chiude la stagione con la 12° vittoria dell’anno. Dietro Quartararo e Miller : Dodicesimo successo stagionale per Marc Marquez che chiude trionfalmente la stagione che lo ha visto conquistare il suo sesto titolo mondiale in MotoGp, aggiudicandosi il Gp di Valencia. Per lo spagnolo si tratta del 18esimo podio su 19 gare stagionali. Alle sue spalle il francese Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, e l’australiano Jack Miller, Pramac Racing Ducati. Sul circuito Ricardo Tormo il pilota della Honda, che scattava dalla ...

Marc Marquez MotoGP - GP Valencia 2019 : “Chiudiamo una stagione perfetta con vittorie e Mondiale per team” : Marc Marquez ha vinto il GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Il Campione del Mondo ha letteralmente dominato la gara andata in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, lo spagnolo ha superato Jack Miller e Fabio Quartararo nei primi giri per poi involarsi in solitaria verso il traguardo meritando ampiamente il successo da autentico favorito della vigilia. Il centauro della Honda ha così conquistato la dodicesima ...

Jack Miller MotoGP - GP Valencia 2019 : “La migliore gara della mia stagione - ho martellato tutti i giri” : Si chiude nel migliore dei modi un 2019 strepitoso per l’australiano Jack Miller che ha conquistato la terza posizione nel Gran Premio di Valencia. E’ il quinto podio (sempre terzo) per il ventiquattrenne, che consolida l’ottava posizione in classifica avvicinandosi addirittura ad un mostro sacro come Valentino Rossi. C’è ovviamente grande soddisfazione per quanto riuscito a portare a termine durante l’anno e questi ...

MotoGP – Lorenzo si ritira - Paolo Ciabatti sincero : “chiudere una carriera con una stagione così triste non è quello che si aspettava nessuno” : Paolo Ciabatti commenta l’annuncio di oggi di Jorge Lorenzo: le parole del ds della Ducati sul ritiro del pilota maiorchino Giornata importantissima, oggi, per il mondo della MotoGp: come preannunciato nella mattinata, Jorge Lorenzo ha annunciato a Valencia il suo ritiro dalle corse. Dopo un anno complicato, reso ancor più difficile dal terribile infortunio di Assen, ha deciso di appendere il casco al chiodo. Non si è fatto attendere ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Valencia 2019 : “Una stagione difficile - puntiamo al podio per chiudere al meglio l’anno” : La stagione 2019 del Mondiale di MotoGP volge al termine. Sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia (Spagna) andrà in scena l’ultimo round dell’anno (15-17 novembre) e Valentino Rossi vorrebbe chiudere in modo positivo un campionato da dimenticare per i riscontri ottenuti. Il settimo posto nella classifica generale della classe regina, a 229 punti dal campione del mondo Marc Marquez, parla chiaro rispetto a quanto è ...

MotoGP - Ducati a lavoro per la prossima stagione : ”Abbiamo un’idea folle per battere Marquez” : La Ducati è già a lavoro per la prossima stagione nella quale daranno la caccia al campione del mondo Marc Marquez. Il team di Borgo Panigale starebbe provando alcune novità per cercare di chiudere il gap con il pilota spagnolo. A rivelarlo è stato il direttore tecnologico della Ducati, Stefano Rendina, in un’intervista rilasciata a Marca:”Abbiamo un’idea folle che vogliamo introdurre per trovare il modo migliore per vincere il ...

MotoGP – Domenica l’ultimo round della stagione 2019 : ORARI e DIRETTE TV del Gp di Valencia : A Valencia l’ultimo atto della stagione 2019 di MotoGp: ORARI e DIRETTE tv del weekend di gara del Gp di Valencia La stagione 2019 di MotoGp sta per concludersi: è iniziata infatti l’ultima settimana di gara, che si disputerà a Valencia. Si comincia giovedì, con le tradizionali conferenze stampa, mentre i motori saranno accesi venerdì per le prime libere della gara spagnola. Marquez cercherà di chiudere in bellezza, per ...

MotoGP – La stagione da sogno - il rinnovo con Honda ed il rispetto per Valentino Rossi - Marquez ammette : “sono il primo ad ammirarlo” : Marc Marquez soddisatto della sua stagione 2019: le parole del campione del mondo di MotoGp dalla festa di Cervera Grande festa a Cervera questa sera: la città ha celebrato Marc e Alex Marquez, campioni di MotoGp e Moto2. Non è mancato spazio alla stampa, che ha voluto parlare con i due fratelli iridati. Intervistato da AS, Marquez ha rilasciato una lunga intervista, nella quale ha parlato della sua strepitosa stagione: “tutto può ...

MotoGP : Valentino Rossi si prepara all’ultimo atto della sua peggiore stagione in Yamaha con uno sguardo verso il 2020 : Tra poco più di una settimana andrà in scena a Valencia l’ultima gara del Motomondiale 2019 ed uno dei piloti maggiormente attesi al “Ricardo Tormo” sarà senz’ombra di dubbio Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo ha disputato finora la sua peggiore stagione della carriera in Yamaha in termini di prestazioni e risultati, perciò si preannunciano fondamentali i primi weekend di gara del 2020 nella decisione di ...

MotoGP – Il bilancio della stagione 2019 e la Ducati 2020 - Petrucci ammette : “ancora non sono stato informato - ma in fabbrica…” : Danilo Petrucci soddisfatto del suo 2019: le parole del ternano della Ducati dall’EICMA 2019 La stagione 2019 di MotoGp sta per volgere al termine: dopo le fatiche del trittico asiatico i campioni si godono un po’ di relax con amici e parenti prima del round finale. In attesa di volare a Valencia, diversi piloti sono stati protagonisti all’EICMA 2019, tra questi anche Danilo Petrucci, che a Motorsport ha stilato il ...

MotoGP : Miguel Oliveira si è operato alla spalla destra - stagione finita per il portoghese : Finisce anzitempo la stagione 2019 di Miguel Oliveira in MotoGP. Il portoghese della KTM Tech 3, al primo anno nella classe regina dopo aver sfiorato il titolo sia in Moto3 che in Moto2, non sarà presente all’ultimo round di Valencia in programma tra dieci giorni a causa di un’operazione alla spalla destra effettuata con successo ad Innsbruck negli ultimi giorni. La spalla in questione, già lesionata in quel di Silverstone, è stata ...

Finalmente fa ritorno ai piani alti della classifica Valentino Rossi nella gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: a 40 anni suonati il pilota italiano ha ancora tanto da dare e soltanto il motore della Ducati di Andrea Dovizioso gli ha impedito di fare ritorno sul podio. A fine gara Rossi ha parlato ai microfoni Sky.