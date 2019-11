MotoGp – Honda stravince | Yamaha precede Ducati | la classifica dei costruttori 2019

MotoGp - la stagione anonima della Ducati. Obiettivo iridato mai veramente tale : il gap da Honda e Yamaha è cresciuto : Tempo di valutazioni e tempo di bilanci. L’ultimo giorno di “scuola” in MotoGP, sul tracciato di Valencia (Spagna), ha confermato quanto si è visto nel corso dell’anno. Marc Marquez è uscito con la media del “12” nei quadri di fine stagione, come i sigilli stagionali. L’asso nativo di Cervera è arrivato a quota 82 centri in carriera, primo di sempre ad abbattere la barriera dei 400 punti in un’annata ...

MotoGp – Johann Zarco ‘annuncia’ Alex Marquez in Honda : “correrò in Moto2 - probabilmente nel Marc VDS Racing Team” : Johann Zarco mette in chiaro la situazione legata alla prossima stagione: il pilota francese dà quasi per certo il passaggio di Alex Marquez in Honda e si appresta a ‘retrocedere’ in Moto2 Johann Zarco fa luce sul suo futuro. Ancora dolorante dopo il bruttissimo incidente di Valencia, il pilota francese ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo luce sulla stagione 2019. Zarco era uno dei principali indiziati per prendere il ...

MotoGp – Il trionfo di Marquez e l’aiutino di Lorenzo : Honda vince la classifica Team 2019 : Marc Marquez domina a Valencia, Jorge Lorenzo regala 3 punti: Honda vince anche la classifica dei Team di MotoGp 2019 Con l’ultima gara disputata a Valencia nel pomeriggio odierno, il calendario di MotoGp giunge al termine ed è subito tempo di tirare le somme. Per Honda è un successo su tutta la linea: titolo piloti, costruttori e Team sono una tripletta invidiabile per la casa giapponese. Grazie al primo posto di Marc Marquez, ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Honda e Marquez in trionfo - 8° Valentino Rossi. Lorenzo : “Mi ritiro a testa alta” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-20 NOVEMBRE: TEST 2020 A Valencia. IL PROGRAMMA E GLI ORARI JORGE Lorenzo: “MI ritiro A testa ALTA E CON TANTE VITTORIE” ORDINE D’ARRIVO GP Valencia 2019 MotoGP LA CRONACA DELLA GARA 14.47 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, ordine d’arrivo, pagelle, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti e tantissimo altro! Un ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Honda e Marquez in trionfo - 8° Valentino Rossi - saluta Lorenzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO GP Valencia 2019 MotoGP 14.47 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, ordine d’arrivo, pagelle, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 14.46 Amici, il Mondiale MotoGP è finito, ma il 19-20 novembre si svolgeranno a Valencia i primi Test verso la stagione 2020! Vi aspettiamo ...

MotoGp - Mondiale 2020 : Alex Marquez vicino alla Honda - in squadra con Marc : Tokyo come Cervera? Forse sì. Le voci del paddock su un possibile passaggio del campione del mondo della Moto2 Alex Marquez nel Team Factory Honda in MotoGP con suo fratello Marc sono insistenti. Dopo l’addio del maiorchino Jorge Lorenzo, la sella della RC213V è finita sotto la lente di ingrandimento dei vertici giapponesi anche perché la decisione di Jorge era stata considerata ma non certo valutata così nell’immediato. Il cinque ...

MotoGp - Mondiale 2020 : Alex Marquez vicino alla Honda con il fratello Marc. L’accordo sarebbe vicino : Tokyo come Cervera? Forse sì. Le voci del paddock su un possibile passaggio del campione del mondo della Moto2 Alex Marquez nel Team Factory Honda in MotoGP con suo fratello Marc sono insistenti. Dopo l’addio del maiorchino Jorge Lorenzo, la sella della RC213V è finita sotto la lente di ingrandimento dei vertici giapponesi anche perché la decisione di Jorge era stata considerata ma non certo valutata così nell’immediato. Il cinque ...

MotoGp – Annuncio rinviato - ma nel paddock di Valencia i rumors non lasciano scampo : Alex Marquez alla Honda dal 2020 : I fratelli Marquez compagni di squadra in Honda in MotoGp a partire dal 2020: manca solo l’Annuncio ufficiale Da giovedì, giorno in cui Jorge Lorenzo ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGp, non si fa altro che parlare del sostituto del maiorchino in casa Honda. Tre i piloti che dal 2020 potranno essere al fianco di Marc Marquez: Cal Crutchlow, Johann Zarco e Alex Marquez. Anche se la Honda, per rispetto di Lorenzo, che oggi corre ...

MotoGp – Sostituto Jorge Lorenzo : il bellissimo gesto della Honda - rinviato l’annuncio : Oggi l’ultima gara di Jorge Lorenzo: il bellissimo gesto della Honda, il team giapponese profondamente rispettoso nei confronti del maiorchino Jorge Lorenzo ha annunciato giovedì a Valencia, con una conferenza stampa straordinaria, il suo ritiro dalla MotoGp. Dopo un anno complicatissimo, il maiorchino ha deciso di appendere il casco al chiodo e dire addio alle gare. Pochissime le possibilità che Lorenzo possa tornare in pista in ...

VIDEO Marc Marquez : “Mio fratello Alex vorrebbe correre in MotoGp - ma non è l’unica soluzione per Honda” : Marc Marquez ha chiuso in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 e domani parte coi favori del pronostico per aggiudicarsi anche l’ultima gara dell’anno per il Mondiale MotoGP. Fuori dalla pista si continua però a discutere a proposito del futuro compagno di squadra del campione del mondo dopo l’annuncio a sorpresa del ritiro da parte di Jorge Lorenzo. Uno dei possibili candidati sarebbe ...

MotoGp – L’orgoglio di Johann Zarco : “Avintia non è un top team - voglio solo Honda o torno in Moto2” : Johann Zarco snobba l’interesse di Avintia e punta dritto ad un top team: il francese vuole Honda, oppure è pronto a tornare in Moto2 Johann Zarco è uno dei piloti più chiacchierati del momento. In seguito al ritiro di Jorge Lorenzo, il pilota francese è diventato uno dei principali nomi nella lista dei sostituti in casa Honda, insieme ad Alex Marquez, fratello di Marc. Nelle ultime ore anche il team Avintia ha provato a sondare il ...

VIDEO MotoGp - Marc Marquez : “Non ho mai spinto mio fratello alla Honda” : Nel primo pomeriggio italiano si sono concluse le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Valencia 2019, tappa del Mondiale: lo spagnolo Marc Marquez ha parlato a fine sessione del possibile arrivo del fratello Alex al suo fianco dopo l’addio di Jorge Lorenzo. Di seguito la VIDEOintervista fatta a Marc Marquez al termine delle qualifiche ufficiali del GP di Valencia 2019 del Mondiale MotoGP. VIDEOINTERVISTA Marc Marquez GP VALENCIA ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non si sbilancia sul suo sostituto in Honda : “Cal - Alex o Zarco? Penso che…” : Jorge Lorenzo, l’ultima qualifica ed il suo sostituto in Honda: le parole del maiorchino dopo il sabato in pista a Valencia Ultima qualifica in carriera per Jorge Lorenzo, il maiorchino della Honda partirà domani in gara dalla 16ª casella in griglia a Valencia: “è stata la mia ultima qualifica, era importante essere concentrati. Nel pomeriggio pensavo di andare un po’ più veloce, la posizione è stata la migliore che ho potuto ...

VIDEO Marc Marquez pronto ad accogliere il fratello Alex in Honda : clamorosa indiscrezione in MotoGp : Marc Marquez-Alex Marquez prossima coppia in Honda? Sembrerebbe che la squadra giapponese ci stia pensando. Dopo l’annuncio del ritiro dalle corse dello spagnolo Jorge Lorenzo, la scuderia di Tokyo si è trovata con una sella inoccupata nel prossimo Mondiale 2020 di MotoGP. Chi allora potrà affiancare l’otto volte campione del mondo? A quanto pare, il vincitore del titolo in Moto2 potrebbe essere un buon profilo per la casa nipponica, ...