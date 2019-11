MotoGP | GP Valencia 2019 | le pagelle Marquez Cannibale | Quartararo ancora tu… Valentino

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Honda e Marquez in trionfo - 8° Valentino Rossi. Lorenzo : “Mi ritiro a testa alta” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-20 NOVEMBRE: TEST 2020 A Valencia. IL PROGRAMMA E GLI ORARI JORGE Lorenzo: “MI ritiro A testa ALTA E CON TANTE VITTORIE” ORDINE D’ARRIVO GP Valencia 2019 MotoGP LA CRONACA DELLA GARA 14.47 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, ordine d’arrivo, pagelle, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti e tantissimo altro! Un ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Valencia 2019 : “Una giornata felicissima. Mi ritiro a testa alta con tante vittorie” : Jorge Lorenzo ha terminato oggi la sua avventura in MotoGP, lo spagnolo aveva annunciato il suo ritiro nella giornata di giovedì e quella di oggi a Valencia è stata l’ultima gara della sua gloriosa carriera in cui ha vinto cinque titoli mondiali di cui tre nella massima categoria. Il centauro iberico ha salutato di fronte al proprio pubblico al termine di una stagione molto difficile in cui non ha mai conquistato una top ten in sella alla ...

MotoGP - Test Valencia 2019 : calendario - orari - programma e aggiornamenti in tempo reale : Il “Ricardo Tormo” di Valencia, come da tradizione, sarà presto palcoscenico della due-giorni di Test (19-20 novembre) prevista sul tracciato iberico. Due sessioni importanti per i team che sveleranno alcuni dei segreti delle nuove moto. Prove fondamentali anche per quel che riguarda la differente programmazione. Il calendario infatti rispetto al passato ha subito un mutamento importante. A partire dal 2020, infatti, per via ...

MotoGP – Marquez felice - Quartararo orgoglioso - Miller soddisfatto : le parole dei piloti dopo la gara di Valencia : Marquez vince la gara di Valencia davanti a Quartararo e Miller: prole e sensazioni dei piloti dopo l’ultima corsa della stagione Marc Marquez vince anche l’ultima gara della stagione di MotoGp precedendo Fabio Quartararo e Jack Miller sul circuito Ricardo Tomo di Valencia. Intervistato al parco chiuso, Marc Marquez ha espresso così la sua felicità: “weekend difficile, ma abbiamo lavorato sodo. C’era solo un ...

MotoGP - a Valencia Marquez chiude la stagione con la 12° vittoria dell’anno. Dietro Quartararo e Miller : Dodicesimo successo stagionale per Marc Marquez che chiude trionfalmente la stagione che lo ha visto conquistare il suo sesto titolo mondiale in MotoGp, aggiudicandosi il Gp di Valencia. Per lo spagnolo si tratta del 18esimo podio su 19 gare stagionali. Alle sue spalle il francese Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, e l’australiano Jack Miller, Pramac Racing Ducati. Sul circuito Ricardo Tormo il pilota della Honda, che scattava dalla ...

Marc Marquez MotoGP - GP Valencia 2019 : “Chiudiamo una stagione perfetta con vittorie e Mondiale per team” : Marc Marquez ha vinto il GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Il Campione del Mondo ha letteralmente dominato la gara andata in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, lo spagnolo ha superato Jack Miller e Fabio Quartararo nei primi giri per poi involarsi in solitaria verso il traguardo meritando ampiamente il successo da autentico favorito della vigilia. Il centauro della Honda ha così conquistato la dodicesima ...

Jack Miller MotoGP - GP Valencia 2019 : “La migliore gara della mia stagione - ho martellato tutti i giri” : Si chiude nel migliore dei modi un 2019 strepitoso per l’australiano Jack Miller che ha conquistato la terza posizione nel Gran Premio di Valencia. E’ il quinto podio (sempre terzo) per il ventiquattrenne, che consolida l’ottava posizione in classifica avvicinandosi addirittura ad un mostro sacro come Valentino Rossi. C’è ovviamente grande soddisfazione per quanto riuscito a portare a termine durante l’anno e questi ...

MotoGP : Marc Marquez domina a Valencia : 14.58 Marc Marquez (Honda) chiude in maniera trionfale la stagione che lo ha consacrato per l'ottava volta campione mondiale.A Valencia conquista l'82°successo (12° stagionale),davanti a Quartararo (5° secondo posto) e Miller.Ai piedi del podio Dovizioso, mentre Rossi è 8°. Quartararo,partito in pole,vuole subito provare la fuga.Alle sue spalle Marquez che sorpassa Miller.Spettacolare duello tra il giovane talento francese e l'iridato che si ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : incidente pauroso a Zarco! Il francese colpito alle gambe dalla moto di Lecuona : incidente pauroso nel corso del GP di Valencia di motoGP, ultimo round del Mondiale 2019. Il francese Johann Zarco è stato vittima di un crash orribile. L’alfiere della Honda, finito in mezzo alla ghiaia per via di una scivolata con la sua LCR Honda, è stato poi letteralmente falciato dalla KTM dello spagnolo Iker Lecuona (scivolato anch’egli), quando era in piedi, venendo preso alle spalle dalla moto austriaca. Un colpo terribile ...

Ordine d'arrivo MotoGP - GP Valencia 2019 : risultato e classifica gara. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - ottavo Valentino Rossi : L'Ordine d'arrivo del GP di Valencia della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di una gara ampiamente controllata supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per Jack Miller, che precede Andrea Dovizioso, quarto, mentre è ottavo Valentino Rossi. Ordine D'ARRIVO GP Valencia MotoGP 2019 1 M. Marquez 41:21.469 2 F. Quartararo +1.026 3 J. MILLER +2.409 4 A. DOVIZIOSO +3.326 5 A. RINS +3.714 6 M. VIÑALES +5.937 7 J. MIR +8.923 8 V. ROSSI +15.549 9 A. IANNONE +25.729 10 A. ESPARGARO +26.001

MotoGP – Paura a Valencia! Incidente shock per Zarco : cade e viene falciato dalla moto di Lecuona [VIDEO] : Grande Paura a Valencia per l’Incidente occorso a Johann Zarco: il pilota francese cade e viene colpito alle gambe, da dietro, dalla moto di Lecuona Incidente shock nell’ultima gara della stagione di motoGp. Johann Zarco ha rischiato grosso nelle fasi più calde della corsa di Valencia, venendo colpito dalla moto di Lecuona e uscendone, fortunatamente, solo acciaccato. Il pilota francese è finito fuori pista ed è stato ...