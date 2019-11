MotoGP | GP Valencia 2019 | incidente pauroso a Zarco! Il francese colpito alle gambe dalla

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019)nel corso del GP didi, ultimo round del Mondiale. IlJohann Zarco è stato vittima di un crash orribile. L’alfiere della Honda, finito in mezzo alla ghiaia per via di una scivolata con la sua LCR Honda, è stato poi letteralmente falciatoKTM dello spagnolo Iker Lecuona (scivolato anch’egli), quando era in piedi, venendo presospmoto austriaca. Un colpo terribile che ha fatto fare una specie di capriola al transalpino, ricaduto poi pesantemente a terra. Ricoverato al centro medico, comunque, non ci dovrebbero essere fratture per il pilota, anche se i dolori non mancano. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

SkySportMotoGP : ?? Il bilancio di @ValeYellow46 sulla qualifica di Valencia ?? 'Non abbiamo fatto la strategia giusta' ?? @MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? POLE POSITION per #Quartararo? ? Diablo unico sotto il minuto e 30” ? I tempi ? - SkySportMotoGP : ?? Amore totale per le due ruote ? @ValeYellow46 non ha dubbi sul futuro ? -