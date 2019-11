MotoGp – Dovizioso guarda il bicchiere mezzo pieno | “consolidato un buon 2° posto | ma

VIDEO MotoGp - GP Valencia 2019 : highlights e sintesi. Marquez domina la gara - Dovizioso 4° - Valentino Rossi 8° : Marc Marquez ha vinto il GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena oggi sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Oggi si è conclusione la stagione e lo spagnolo si è imposto con grandissima facilità, conquistando così la 12esima vittoria stagionale da vero Campione del Mondo. Lo spagnolo è salita sul podio insieme al francese Fabio Quartararo che era scattato dalla pole position e all’australiano Jack ...

Classifica MotoGp Mondiale 2019 : la graduatoria finale. Marc Marquez vince davanti a Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Al termine del Gran Premio di Valencia si chiude la lotta per la terza posizione nella Classifica del Mondiale della MotoGP: dietro a Marc Marquez, da tempo campione, ed Andrea Dovizioso, già aritmeticamente secondo, si posiziona Maverick Vinales, che scippa il terzo posto ad Alex Rins per appena sei punti. Sesto Danilo Petrucci, che precede di due lunghezze Valentino Rossi, settimo. Classifica FINALE Mondiale MotoGP 2019 1 Marc Marquez Honda ...

MotoGp – Dovizioso contento ma non troppo : “bel lavoro - ma domani saremo in lotta per il quarto posto” : Andrea Dovizioso soddisfatto a metà del suo weekend in pista a Valencia: le parole del forlivese della Ducati dopo le ultime qualifiche della stagione 2019 Sesto tempo per Dovizioso oggi nelle qualifiche del Gp di Valencia: il forlivese della Ducati partirà domani dunque dalla seconda fila, pronto a battagliare con i migliori per ottenere preziosi punti utili al team per il titolo a squadre. AFP/LaPresse “contento della seconda fila, ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Valencia 2019 : “Non ho fatto un giro perfetto. Speriamo domani non ci sia vento” : Una qualifica non certo esaltante quella di Andrea Dovizioso nel Gran Premio di Valencia 2019 di MotoGP, chiusa con la sesta posizione che lo porterà a scattare domani dall’ultima piazzola della seconda fila. Il forlivese, tuttavia, ha già dimostrato quest’anno che già in partenza può sfruttare le sue grandi doti per recuperare qualche posizione quindi in vista della corsa le ambizioni possono anche essere quelle di lottare per il ...

GRIGLIA DI PARTENZA GP Valencia MotoGP 2019: 1. Quartararo (Yamaha) 2. Marquez (Honda) 3. Miller (Ducati) 4. Vinales (Yamaha) 5. Morbidelli

MotoGp - Risultato FP3 GP Valencia 2019 : Quartararo incontenibile - Valentino Rossi 4°! Dottore nel Q2 - Dovizioso ottavo : Fabio Quartararo continua a martellare sul circuito intitolato a Ricardo Tormo e stampa il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il francese, già capace di giganteggiare nei primi due turni andati in scena nella giornata di ieri, ha siglato un perentorio 1:30.232 e ha nettamente battuto tutta la concorrenza: il centauro della Yamaha del Team Petronas è indubbiamente il candidato numero 1 ...

