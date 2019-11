MotoGp – Annuncio rinviato | ma nel paddock di Valencia i rumors non lasciano scampo | Alex

Fonte : sportfair

(Di domenica 17 novembre 2019) I fratelli Marquez compagni di squadra in Honda ina partire dal 2020: manca solo l’ufficiale Da giovedì, giorno in cui Jorge Lorenzo ha annunciato il suo ritiro dalla, non si fa altro che parlare del sostituto del maiorchino in casa Honda. Tre i piloti che dal 2020 potranno essere al fianco di Marc Marquez: Cal Crutchlow, Johann Zarco eMarquez. Anche se la Honda, per rispetto di Lorenzo, che oggi corre la sua ultima gara, ha deciso di rimandare l’del suo nuovo pilota, lasciando l’attenzione tutta sull’ultima gara del maiorchino, nelnon si fa altro che parlare dell’accordo trovato conMarquez. Sembra dunque che manchi solo la firma: la Honda avrà entrambi i fratelli Marquez a dividersi i box a partire dalla stagione 2020, già da martedì, nella prima giornata dei test di. Un accordto trovato ...

