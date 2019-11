MotoGp | a Valencia Marquez chiude la stagione con la 12° vittoria dell’anno Dietro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Dodicesimo successo stagionale per Marcchetrionfalmente lache lo ha visto conquistare il suo sesto titolo mondiale in, aggiudicandosi il Gp di. Per lo spagnolo si tratta del 18esimo podio su 19 gare stagionali. Alle sue spalle il francese Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, e l’australiano Jack Miller, Pramac Racing Ducati. Sul circuito Ricardo Tormo il pilota della Honda, che scattava dalla seconda posizione in griglia non ha una partenza super e viene risucchiato in quinta posizione, in testa Miller ha il guizzo giusto e prende la testa della gara davanti al pole-man Quartararo, terzo Rins seguito da Dovizioso. Poco dopo il ducatista supera Rins ed è terzo. Quartararo si prende la prima posizione con Miller che precede, l’otto volte iridato nel frattempo ha superato Rins. La superiorità della Honda del campione del mondo si ...

