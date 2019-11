Moto2 | Risultato warm-up GP Valencia 2019 | Stefano Manzi vola e fa sognare l’MV Agusta

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) La domenica disi è aperta nel migliore dei modi per, autore del miglior tempo in 1’35″062 nel-up mattutino del Gran Premio della Comunitàna, ultimo round stagionale del Mondiale. Il centauro riminese classe 1999 della MVha martellato un giro veloce dopo l’altro mettendo in evidenza un ritmo estremamente veloce e costante che gli dovrebbe permettere di lottare per unmolto importante in gara. Ritmo molto interessante anche per il pole-man spagnolo Jorge Navarro, secondo classificato nel-up a 0.070 dalla vetta con una Speed Up davvero efficace sulla tortuosa pistana. Terza piazza per il tedesco Marcel Schrotter a 0.136 con la Kalex del Team Dynavolt Intact appena davanti al compagno di squadra svizzero Thomas Luthi, quarto a 0.191 in vista di una gara che potrebbe regalargli la seconda piazza nel ...

