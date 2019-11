Moto2 – Binder si aggiudica l’ultima gara dell’anno | Alex Marquez chiude con una caduta a

LIVE Moto2 - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Brad Binder vince su Luthi e Navarro - Manzi sfiora il podio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Si chiude qui il Mondiale Moto2 2019 Grazie per la cortese attenzione! A più tardi con la MotoGP 13.17 Con questi 25 punti Binder chiude a tre soli punti da Marquez mentre Di Giannantonio è rookie dell’anno 13.16 ORDINE DI ARRIVO 1 41 B. Binder 25:30.766 2 12 T. Luthi +0.735 3 9 J. Navarro +1.045 4 62 S. Manzi +1.185 5 88 J. ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Valencia 2019 : Binder è inarrestabile - un ottimo Di Giannantonio guida gli inseguitori : La cavalcata solitaria del sudafricano della KTM Brad Binder continua anche nelle terze prove libere del Gran Premio di Valencia 2019 della Moto2. Il principale punto di riferimento di una KTM completamente ritrovata – ma che disputerà domani il suo ultimo evento per quanto riguarda la classe intermedia – ha dominato anche il turno del sabato mattina stabilendo il nuovo record della pista del Ricardo Tormo in 1:34.363 che gli ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Valencia 2019 : Brad Binder in vetta - Di Giannantonio 3° - Alex Marquez solo 13° : Il sudafricano Brad Binder vola nel secondo turno delle prove libere del GP di Valencia (Spagna), ultimo round del Mondiale 2019 di Moto2. L’alfiere della KTM ha realizzato il crono di 1’34″622, andando a migliorare il precedente record della pista che apparteneva dal 2016 al francese Johann Zarco (1’34″879). Una prestazione notevole quella del centauro della scuderia austriaca, che si conferma uno dei riferimenti ...

VIDEO Moto2 - GP Malesia 2019 : gli highlights della gara. Brad Binder vince per la quarta volta in stagione - Alex Marquez è campione del mondo : Il Gran Premio della Malesia 2019 della classe Moto2 ha riflettuto in parte in pista i valori di quest’ultima parte di stagione con un Brad Binder strepitoso capace di vincere la seconda gara consecutiva davanti ad Alex Marquez, laureatosi quest’oggi campione del mondo con una tappa d’anticipo. Allo spagnolo è bastato arrivare secondo alle spalle di Binder e soprattutto davanti al suo primo inseguitore della vigilia Thomas ...

Moto2 – Binder vince il Gran Premio della Malesia - ma Alex Marquez è campione del mondo! : Il pilota spagnolo chiude al secondo posto dietro Binder, un piazzamento che gli permette di laurearsi campione del mondo Alex Marquez è campione del mondo di Moto2, allo spagnolo basta il secondo posto ottenuto in Malesia per ottenere il secondo titolo in carriera dopo quello di Moto3 ottenuto nel 2014. AFP/LaPresse Un primato storico per la famiglia di Cervera, dato che per la prima volta due fratelli riescono ad essere campioni iridati ...

LIVE Moto2 - GP Malesia 2019 in DIRETTA : Marquez e Binder provano la fuga - italiani attardati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Cade anche Manzi in curva 2. Una vera ecatombe! -9 Inizia il nono giro, siamo a metà gara! Binder conduce con 752 millesimi su Marquez, quindi 1.7 su Luthi e 2.4 su Nagashima. Baldassarri sale in ottava posizione a 7.1 davanti a Marini e Bezzecchi Loading… Loading… -10 Marquez prova a non mollare ma il gap rimane sempre sui 6 decimi -10 Binder porta il suo ...

Moto2 - GP Malesia 2019 : risultato qualifiche. Alex Marquez in pole position - Binder e Luthi lo marcano. Marini 10° : Alex Marquez ha conquistato la pole position del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale Moto2 che si corre sul circuito di Sepang. Lo spagnolo ha stampato il crono di 2:05.244 e scatterà al palo per la sesta volta in stagione, l’alfiere della EG 0,0 Marc VDS partirà con tutti i favori del pronostico e punta a laurearsi Campione del Mondo. Il fratello d’arte vanta 28 punti di vantaggio sullo svizzero Thomas Luthi e 35 sul ...

Moto2 - GP Malesia 2019 : Alex Marquez avrà ancora il braccino? Secondo match point iridato - ma Binder e Luthi si avvicinano… : Marc Marquez in MotoGP e Lorenzo Dalla Porta in Moto3 si sono già laureati campioni del mondo per la stagione 2019, ma c’è ancora una categoria in cui il titolo iridato non è ancora stato assegnato quando mancano solo due gare alla fine. Stiamo ovviamente parlando della classe Moto2, in cui Alex Marquez ha monopolizzato la scena praticamente per tutto il campionato prima di cominciare a rallentare proprio nel momento in cui si stava ...

Moto2 – Doppietta KTM in Australia - Binder trionfa davanti a Martin : Baldassarri nella top-five : La Casa austriaca confeziona la Doppietta a Phillip Island con Binder davanti a Martin, completa il podio Luthi che accorcia nel Mondiale su Marquez Il Gran Premio d’Australia di Moto2 resta nelle mani della KTM che, per il terzo anno di fila, trionfa in Australia confezionando addirittura una clamorosa Doppietta. AFP/LaPresse Brad Binder bissa la vittoria del 2018, dominando dall’inizio alla fine l’intera gara, chiudendo ...

Moto2 - Risultato GP Australia 2019 : Brad Binder in trionfo davanti a Martin e Luthi - 5° Baldassarri - Marquez fatica ed è 8° : Brad Binder riscatta il pessimo dodicesimo posto di Motegi e vince il Gran Premio d’Australia per il secondo anno consecutivo, confermandosi l’uomo più in forma della seconda metà della stagione. Quest’oggi è andato in scena un vero e proprio dominio della KTM, a conferma dei riscontri delle prove libere, con il sudafricano che ha preceduto sul traguardo di 1.968 un fantastico Jorge Martin al miglior Risultato in carriera in Moto2 ...

VIDEO Moto2 - GP Australia 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Navarro in pole davanti a Binder e Marini - 4° Di Giannantonio : Jorge Navarro ha conquistato la terza pole position stagionale imponendosi brillantemente nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia 2019, 17^ tappa del Mondiale Moto2. Lo spagnolo della Speed Up ha preceduto il sudafricano Brad Binder e gli italiani Luca Marini e Fabio Di Giannantonio, con la seconda fila che sarà completata da Jorge Martin e Alex Marquez. Ottima prestazione di squadra della KTM anche con Marco Bezzecchi 9°. Di ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Australia 2019 : Jorge Navarro in pole davanti a Binder - Marini e Di Giannantonio. Marquez in seconda fila : Meteo ancora una volta protagonista a Phillip Island nelle Qualifiche del Gran Premio d’Australia 2019 per la classe Moto2, che si sono di fatto concluse anzitempo per i piloti a cinque minuti dalla bandiera a scacchi del turno decisivo a causa dell’arrivo della pioggia. Jorge Navarro ha sfruttato al meglio i primi dieci minuti asciutti del Q2 firmando il miglior tempo in 1’33″565 e centrando così la terza pole position ...