Moto 3 – Incidente Dennis Foggia | il giovane pilota in ospedale | l’esito della tac e le

Un incidente alla curva 11 nelle prime battute di gara ha costretto gli organizzatori a sventolare la bandiera rossa nel GP di Valencia, ultima tappa del Mondiale Moto3. Sono caduti anche Foggia e Antonelli, fortunatamente non si è trattato di nulla di grave. Di seguito il VIDEO della bandiera rossa nel GP di Valencia della Moto3. VIDEO bandiera rossa GP Valencia Moto3:

MotoGP - GP Valencia 2019 : incidente pauroso a Zarco! Il francese colpito alle gambe dalla Moto di Lecuona : incidente pauroso nel corso del GP di Valencia di motoGP, ultimo round del Mondiale 2019. Il francese Johann Zarco è stato vittima di un crash orribile. L’alfiere della Honda, finito in mezzo alla ghiaia per via di una scivolata con la sua LCR Honda, è stato poi letteralmente falciato dalla KTM dello spagnolo Iker Lecuona (scivolato anch’egli), quando era in piedi, venendo preso alle spalle dalla moto austriaca. Un colpo terribile ...

MotoGp – Paura a Valencia! Incidente shock per Zarco : cade e viene falciato dalla Moto di Lecuona [VIDEO] : Grande Paura a Valencia per l’Incidente occorso a Johann Zarco: il pilota francese cade e viene colpito alle gambe, da dietro, dalla moto di Lecuona Incidente shock nell’ultima gara della stagione di motoGp. Johann Zarco ha rischiato grosso nelle fasi più calde della corsa di Valencia, venendo colpito dalla moto di Lecuona e uscendone, fortunatamente, solo acciaccato. Il pilota francese è finito fuori pista ed è stato ...

Moto3 – Incidente Foggia - Dennis trasportato in ospedale : gli aggiornamenti sulle condizioni dell’italiano : aggiornamenti sulle condizioni di Dennis Foggia: ecco come sta il giovane pilota dello Sky Racing Team La gara di Moto3 del Gp di Valencia è iniziata con uno spaventoso Incidente che ha messo ko Dennis Foggia: il giovane pilota dello Sky Racing Team è rimasto coinvolto in un brutto schianto che ha costretto ad interrompere la gara e all’intervento delle ambulanze. Foggia è risultato presto cosciente e ha mosso le gambe, quindi ...

Moto2 - GP Valencia 2019 : la gara prenderà il via alle 12.50. 30' di ritardo per l’incidente in Moto3 : Piccolo cambio di programma per quanto concerne il GP di Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 di Moto2. La corsa, che originariamente sarebbe dovuta partire alle ore 12.20, scatterà con un ritardo di 30′, per via del brutto incidente nel corso della gara in Moto3. La bandiera rossa e la nuova procedura di partenza hanno portato ad uno slittamento che costringerà gli alfieri della media cilindrata a dover ...

Moto3 - GP Valencia 2019 : incidente multiplo in curva-11. Foggia e Antonelli a terra : Un inizio decisamente turbolento e “tempestoso” quello del GP di Valencia, ultimo atto del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato iberico, infatti, dopo che la corsa era stata ritardata per una perdita d’olio dalla KTM dell’iberico Aron Canet, nelle prime battute della stessa vi è stato un incidente multiplo che ha coinvolto cinque piloti: i nostri Dennis Foggia e Niccolò Antonelli, lo spagnolo Carlos Tatay, il kazako ...

MotoGp – Bruttissimo incidente per Bagnaia nelle FP3 - Pecco cappotta alla fine del rettilineo : si teme la frattura del polso : Il pilota del team Pramac è stato protagonista di un brutto incidente nel finale delle FP3, che ha obbligato i medici della Clinica Mobile a disporre il trasporto in ospedale Brutte notizie per Pecco Bagnaia al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia, chiusa al comando da Fabio Quartararo. Il pilota del team Pramac è stato protagonista di un terribile incidente nel finale delle FP3, ribaltandosi ...

Incidente in Moto a Montemurlo. Morto Lorenzo Destro cuoco della taverna della Rocca : La notizia del tragico Incidente stradale ha scosso Montemurlo (Prato). Sulla via Montalese all’incrocio con via Leopardi, è Morto Lorenzo

Cagliari - incidente in Moto nella notte : morto 29enne - ferito il passeggero di 18 anni : Giampiero Belfiori, ventinove anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Cagliari. Il giovane viaggiava a bordo di una moto Yamaha insieme a un ragazzo di diciotto anni quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della moto che ha urtato lo spartitraffico. Il diciottenne è grave.Continua a leggere

Incidente a Scicli - scontro auto Moto : ferito un 45enne : Incidente stradale oggi poco dopo le ore 13 a Scicli. Lo scontro è avvenuto tra una moto e un'auto all'uscita di Jungi. ferito un 45enne.

Miami - ristoratore pugliese muore in un incidente stradale in Moto : Non ce l'ha fatta il 39enne Raffaele Mitrugno, il ristoratore italiano originario di Brindisi, che nella giornata di giovedì 31 ottobre è stato travolto da un'auto a Miami, negli Stati Uniti. La vittima viaggiava a bordo del suo scooter a marca Vespa e procedeva tranquillamente sulla Us 1 Southwest 17th Avenue, quando all'improvviso una berlina lo ha colpito in pieno. Mitrugno è caduto sull'asfalto e le ferite da lui riportate sono state ...

Moto – Il circuito di Sepang fa un’altra vittima : spaventoso incidente - muore un giovanissimo pilota : Tragedia sul circuito di Sepang: muore il 20enne Afridza Munandar duranta gara dell’Asia Talent Cup Arriva nel pomeriggio malese una tragica notizia: dopo le qualifiche del Gp della Malesia, l’aria di festa viene smorzata da un evento drammatico. Durante l’Asia Talent Cup un incidente ha fatto perdere la vita ad un giovanissimo pilota. Si tratta del 20enne Afridza Munandar, indonesiano, protagonista di un brutto ...

Napoli - Moto contro auto : 20enne perde la vita in un incidente stradale : incidente mortale nella notte a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli: un giovane di soli vent'anni ha perso la vita mentre percorreva Via della Libertà a bordo del suo scooter. Il tremendo impatto I fatti si sono verificati questa notte a San Sebastiano al Vesuvio, celebre comune dell'hinterland partenopeo: Giuliano Finicelli stava facendo ritorno a Cercola, dove viveva insieme ai genitori, dopo aver trascorso la serata nel pub ...

MotoGp - l’ammissione di Capirossi : “l’incidente di Oliveira ha spinto la Race Direction a cancellare tutto” : Il responsabile della sicurezza per Dorna ha spiegato i motivi che hanno spinto la Race Direction a rinviare a domani le Qualifiche di MotoGp del Gp d’Australia Le Qualifiche del Gran Premio d’Australia verranno recuperate nella giornata di domani, in seguito al rinvio disposto oggi dalla Race Direction per via del forte vento abbattutosi sul circuito di Phillip Island. Una scelta che ha trovato d’accordo quasi la ...