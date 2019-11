Morto Cry Lipso | il rapper aveva 21 anni | un suo brano si chiamava ' Stasera muoio'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) Cry, il giovanefiorentino, è stato trovatonella casa di alcuni suoi amici nel pomeriggio di venerdì 15 novembre. Gli amici che lo ospitavano per la notte hanno chiamato il 118, ma era troppo tardi e per il ventunenne i soccorsi si sono rivelati inutili. Deceduto, aperta un'indagine per chiarire le cause del decesso Il mondo della musica è in lutto, soprattutto tra i giovanissimi: Cryha perso la vita in circostanze ancora poco chiare. L'appartamento di Pistoia, in cui il, è di proprietà di alcuni amici che lono ospitato per la notte. La coppia ha ritrovato il cantante privo di vita ed ha immediatamente dato l'allarme, ma purtroppo per Crynon c'è stato niente da fare: i tentativi di rianimare il giovane cantante sono stati vani. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri del comando di Pistoia che hanno avviato un'indagine per ...

