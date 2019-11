Milano | influencer in auto in Piazza Duomo | il video sui social mette nei guai il

In auto sul sagrato del Duomo di Milano per due sere di fila : fermati l’influencer e il suo amico. Lui denunciato : C’erano già stati la sera prima ma, non contenti, hanno voluto ripetere la ‘bravata’. Una ragazza, che si definisce influencer, è passata in auto davanti al sagrato del Duomo di Milano insieme a un suo amico, e ha postato l’azione sui social al grido di “cos’è che non possiamo fare noi?“. La prima volta “è andata bene”, nel senso che i due, lei 21 anni e lui 49, non stati fermati dalle forze ...