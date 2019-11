Milano | cattolici organizzano rosario per la salvezza della Chiesa

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) Francesco Boezi Un secondo, questa volta organizzato a, per coordinare lain questa fase di "confusione dottrinale". Ma il malessere dei fedeli è evidente Un altroorganizzato in maniera spontanea per segnalare come lacattolica debba essere supportata dal basso in questa fase di "confusione". Il punto - dicono i promotori - è che alcuni ecclesiastici "hanno perso il gregge". E allora il gregge scende in piazza, per quanto la forma scelta sia comunque quellapreghiera. Il manifesto di presentazione non lo afferma apertamente, ma il sensoiniziativa, che avrà luogo ail prossimo 7 dicembre, alle 16.30, in piazza Duomo, è tutto nelle parole che uno degli organizzatori - una fonte che ha preferito rimanere anonima - ha rilasciato a IlGiornale.it: "Qui si tolgono tutti i peccati dal catechismo, e se ne aggiunge uno nuovo, ...

milano_maurizio : Vox, sistema Zapatero da demolire. I cattolici sperano - terraeliberta : @VoceIddio @moro_thomas @giadif @SiringoAlberto @Amos8125 @Pinzie Nel PCI c'erano tantissimi cattolici, non è la fe… - Alessan41872109 : @mircoDmirco 50 anni condomini zona barriera di Milano a Torino.. Da tutti nomi Piemontesi o veneti a tutti nomi me… -